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Вибух на Кримському мосту: СБУ потролила окупантів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Вибух на Кримському мосту: СБУ потролила окупантів
Наслідки вибуху на Кримському мосту
фото: Baza

«Знову міст пішов поспати»

З'явилася реакція СБУ щодо інциденту на Керченському мосту. Народну творчість опублікували в Telegram-каналі.

Вибух на Кримському мосту: СБУ потролила окупантів фото 1

Зазначимо, що першу частину вірша СБУ опублікувала 8 жовтня 2022 року, під час першого обвалу Кримського мосту.

Вибух на Кримському мосту: СБУ потролила окупантів фото 2

Нагадаємо, унаслідок падіння прольоту Кримського мосту щонайменше двоє загинули, ще одна особа постраждала.

Перед в'їздом на Кримський міст утворився багатокілометровий затор.

Представник окупаційної влади Криму, губернатор Сергій Аксьонов закликав кримчан відкласти поїздки через міст та в цілях безпеки обирати альтернативний сухопутний маршрут через «нові регіони», як він називає окуповані території України.

Водночас робота поромної переправи між Кримом і Кубанню зупинена, повідомила влада Темрюкського району Краснодарського краю.

Російські пропагандистські канали повідомляють з місця події, що потяг, що встав перед Кримським мостом, знеструмлений, люди вийти з нього не можуть, а відправлення затримується на дві години.

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Теги: Крим окупанти СБУ війна

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