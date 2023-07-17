Вибух на Кримському мосту: СБУ потролила окупантів

«Знову міст пішов поспати»

З'явилася реакція СБУ щодо інциденту на Керченському мосту. Народну творчість опублікували в Telegram-каналі.

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Зазначимо, що першу частину вірша СБУ опублікувала 8 жовтня 2022 року, під час першого обвалу Кримського мосту.

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Нагадаємо, унаслідок падіння прольоту Кримського мосту щонайменше двоє загинули, ще одна особа постраждала.

Перед в'їздом на Кримський міст утворився багатокілометровий затор.

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Представник окупаційної влади Криму, губернатор Сергій Аксьонов закликав кримчан відкласти поїздки через міст та в цілях безпеки обирати альтернативний сухопутний маршрут через «нові регіони», як він називає окуповані території України.

Водночас робота поромної переправи між Кримом і Кубанню зупинена, повідомила влада Темрюкського району Краснодарського краю.

Російські пропагандистські канали повідомляють з місця події, що потяг, що встав перед Кримським мостом, знеструмлений, люди вийти з нього не можуть, а відправлення затримується на дві години.