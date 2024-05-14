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Окупанти провели невдалий штурм поблизу Кремінної: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Окупанти провели невдалий штурм поблизу Кремінної: аналіз ISW
фото: Генштаб ЗСУ

ЗСУ знищили п’яти танків і п’ять БМП між Торським і Тернами

Українські війська нещодавно відновили втрачені позиції на північний схід від Часового Яру, тоді як 13 травня навколо Часового Яру тривали важкі бої. Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська 13 травня продовжували тактично значущі наступи на північ і північний схід від міста Харкова і наразі, схоже, надають пріоритет швидкому створенню «буферної зони» вздовж міжнародного кордону, а не створенню умов для глибшого проникнення на північ Харківської області.

Окупанти продовжували наступ на лінії Куп’янськ-Сватове, але не зробили жодного підтвердженого просування. Генштаб ЗСУ повідомив про наземні атаки Росії поблизу Синьківки, Петропавлівки, Іванівки, Берестового, Стельмахівки, Макіївки та Новоєгорівки.

Російські війська нещодавно провели невдалий посилений механізований штурм на захід від Кремінної. Українські джерела опублікували кадри знищення українськими силами п’яти танків і п’яти БМП між Торським і Тернами.

Армія РФ 13 травня вела обмежені наступальні дії на Сіверському напрямку (на північний схід від Бахмута), але не просунулася. Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська відбили російські наземні атаки в районі Білогорівки, Верхньокам'янського, Спірного та Виїмки, Роздолівки.

Українські війська нещодавно відновили втрачені позиції на північний схід від Часового Яру, тоді як 13 травня навколо Часового Яру тривали важкі бої. Опубліковані 12 травня геолокаційні кадри показують, як українські війська захоплюють і очищають утримувану Росією позицію в лісовій зоні на південному заході Богданівки. Речник української артилерійської бригади, яка діє в районі Часів Яр, повідомив, що в операціях у Часів Яр залучено до 25 тис. російських військовослужбовців.

Російські війська продовжували наступ на захід від Авдіївки. Російські блогери стверджували, що російські війська загалом атакують на північ від Авдіївки на лінії Архангельське; на північний захід від Авдіївки на лінії Соловйове – Новопокровське; на захід від Авдіївки в напрямку Уманське; і на південний захід від Авдіївки на лінії Нетайлове-Первомайське-Невельське.

Як повідомляється, 13 травня російські війська продовжували просуватися на захід і південний захід від міста Донецьк. На заході Запорізької області тривали позиційні бойові дії, однак підтверджених змін лінії фронту не зафіксовано. Також тривали позиційні бої поблизу Роботиного та Вербового.

13 травня тривали позиційні бої на лівобережній Херсонщині, зокрема поблизу Кринок. Як повідомляється, російський солдат, який діє на острові в дельті річки Дніпро, стверджував, що російські війська часто не можуть евакуювати поранених з цих островів через постійні проблеми з російськими човнами в Херсонській області та широке покриття українських безпілотників у цьому районі.

Теги: Генштаб наступ штурм Часів Яр війна фронт

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