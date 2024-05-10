Президент підтвердив: Росія посилила атаки на Харківщину

Зеленський: «Хто тримає позиції зараз, зберігає позиції всієї України»

Російські війська сьогодні спробували розширити операції проти України, однак Сили оборони дають гідну відповідь окупанту. Про це повідомив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

«Додаємо наших сил на харківські напрямки. І по лінії нашого державного кордону, і по всій лінії фронту ми будемо незмінно знищувати окупанта саме так, щоб зірвати будь-які російські наступальні наміри. Сьогодні мені і вранці, і ввечері доповідав головком, постійно на зв’язку з міністром оборони – усе необхідне для захисту наших позицій забезпечуємо. Все залежить від стійкості наших воїнів, і кожен, хто тримає позиції зараз, зберігає позиції всієї України», – наголосив він.

Також, за словами президента, важливо, щоб українські партнери підтримували наших воїнів і українську стійкість вчасним постачанням озброєння.

«Справді вчасним. Пакет, який дійсно допомагає, – це привезена в Україну зброя, а не лише оголошення пакета. Я дякую кожному лідеру, які сприймають ситуацію саме так. Тому друге – це наша міжнародна робота. Сьогодні є нове рішення про американську підтримку, рішення президента Байдена. Це і артилерія, протитанкова зброя, техніка й ППО. Те, що потрібно. Дякую. Працюємо над логістикою, щоб уся зброя якнайшвидше показала себе на фронті», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, російські загарбники сьогодні, 10 травня, посилили обстріли на північному напрямку Харківської області, передусім атакуючи місто Вовчанськ. Також були безуспішні спроби ДРГ ворога прорвати кордон, але українські війська впевнено тримають позиції і не втрачено жодного метра.

За даними Міноборони, протягом цієї доби на Вовчанському напрямку ворог здійснював авіаудари із застосуванням керованих авіаційних бомб, а з початком ночі російські окупанти посилили вогневий тиск на передній край нашої оборони за підтримки артилерії.

Зокрема, внаслідок ударів по Вовчанську один чоловік загинув. Також є троє поранених – один з них перебуває під завалами будинку. Також внаслідок обстрілу Черкаських Тишків загинув 55-річний чоловік.

З міста Вовчанська та навколишніх населених пунктів на Харківщині відбувається евакуація населення. Влада, поліція та волонтери спільно допомагають людям виїжджати.

До слова, російські окупанти штурмують північно-східний напрямок Харківської області для того, щоб створити буферну зону.

Згодом стало відомо, що окупанти розпочали новий етап наступальних дій на Харківщині.