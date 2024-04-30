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Олександр Кочетков Аналітик, політтехнолог

Чи загрожує Україні нове вторгнення з півночі?

glavcom.ua
Зараз ворог має завдання до літа захопити максимальну частину Донецької області
колаж: glavcom.ua

Про можливе вторгнення з півночі

Почастішали інформаційні вкиди про наступ на Сумську та Чернігівську області, який ворог начебто планує. Лунають побоювання, що це буде повторення початку повномасштабного вторгнення у 2022 році з катастрофічними наслідками.

Інформую про те, що знаю.

Ворог дійсно бажає наступати не тільки на Авдіївському напрямку, але й на півночі. А ще й через Білорусь. А ще й з Криму. А ще й висадити десант під Одесою. І взагалі зустрічними ударами перерізати Україну навпіл.

Але недоімперія не має для цього практичних можливостей. Ті приблизно 200 тисяч вояків, яких агресор залучив до своєї армії, проходять навчання, і частина з них буде готова до бойових дій не раніше літа.

Зараз ворог має завдання до літа захопити максимальну частину Донецької області, і командування ЗСУ про це знає. Ситуація там вкрай важка, цього не слід приховувати, але не катастрофічна.

Наша аеророзвідка моніторить ситуацію як мінімум на 50 км за лінією фронту і за кордонами України. Супутникова розвідка наших партнерів контролює всі території поблизу фронту. Для реального наступу на півночі потрібне угрупування щонайменше 25 тисяч. Приховати таке скупчення живої сили і техніки неможливо. Від нашої та НАТІвської розвідки поки що не надходить інформації про підготовку наступу агресора на Суми і Чернігів.

Підкреслюю: поки що. Літом ситуація може змінитися, але про це буде відомо заздалегідь.

На сьогодні є всі підстави вважати, що ми маємо справу з ворожим ІПСО, яке має намір посіяти паніку і завадити нашому командуванню перекидати резерви на Авдіївський напрямок.

До речі, не всі захисні споруди, яки в нас будуються, відповідають необхідній якості. Але як раз у Сумський та Чернігівській областях справи більш-менш прийнятні. І ще: розмови про можливе введення французьких військ у якості польової жандармерії – це саме на той випадок, якщо вторгнення через північ стане реальним.

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Джерело
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Теги: розвідка Україна ворог десант наступ Білорусь росія війна

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