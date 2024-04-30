Україна «викачує» російський бензин атаками безпілотників – Politico

Росія скоротила експорт палива майже до історичного мінімуму

Атаки українських безпілотників по нафтопереробних заводах РФ змусив Кремль захищати власну територію, водночас воюючи проти свого сусіда. Проте атаки також призвели до немислимого – у Росії закінчується бензин, пише Politico.

Як зазначає видання, ціни на дизельне паливо для російських споживачів стрімко зросли, збільшившись майже на 10% лише за останній тиждень, згідно з урядовими даними. Вартість бензину також досягла шестимісячного максимуму, збільшившись більш ніж на 20% з початку року, оскільки все більше заводів змушені призупиняти виробництво.

Москва скоротила експорт палива до майже історичного мінімуму, відвантаживши минулого тижня трохи більше ніж 712 тис. тонн дизельного палива і газойлю, порівняно з понад 844 тис. за той же тиждень у 2023 році. Для Москви це і політична, і військова проблема.

Видання пише, окрім того, що дешеве паливо необхідне для війни, воно є однією з основних пропозицій російського диктатора Володимира Путіна для населення. Виступаючи перед місцевими ЗМІ цього тижня, Ігор Юшков, аналітик російського Фонду національної енергетичної безпеки, сказав, що ціни навряд чи знизяться найближчим часом – і країні, можливо, навіть доведеться імпортувати бензин із запасів, що зберігаються в сусідній Білорусі.

У той час як більшість західних країн припинили імпорт російських нафтопродуктів, таких як бензин і дизельне паливо, Об'єднані Арабські Емірати, а також кілька південноамериканських і північноафриканських країн продовжують їх купувати, щоб скористатися перевагами низьких цін або реекспортувати їх.

Як зазначають журналісти, Москві доведеться обирати між максимізацією грошових потоків, що наповнюють її військову казну, і забезпеченням своїх солдатів і цивільних пальним для заправки танків.

Нагадаємо, очільник СБУ Василь Малюк заявив, що російські нафтопереробні заводи є законними цілями.

Раніше дрони СБУ уразили дві нафтобази у Смоленській області Росії.

До слова, унаслідок успішних ударів українських дронів по авіабазі загарбників «Кущевська» знизиться можливість російської авіації завдавати ударів по лінії фронту.