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У Білгородську область ринули потоки нелегальної зброї з фронту в Україні

Ірина Міллер
glavcom.ua
У Білгородську область ринули потоки нелегальної зброї з фронту в Україні
За 300–350 доларів можна придбати автомат Калашникова, гранати у прикордонних районах Росії не коштують практично нічого
фото з відкритих джерел

Скільки армійської зброї зберігається сьогодні в Білгородській області, оцінити неможливо

У прикордонній з Україною Білгородській області утворився чорний ринок зброї, де за 300–350 доларів можна придбати автомати Калашнікова, ручні гранати і навіть безшумні пістолети. Це випливає із матеріалів районних судів регіону за два роки війни в Україні, з якими ознайомився «Холод».

У рамках уже розглянутих справ правоохоронні органи вилучили 14 автоматів Калашникова, три пістолети, три гранатомети та інші боєприпаси. Щонайменше п'ятеро підсудних зізналися в суді, що купили зброю у російських військовослужбовців.

Гранати у прикордонних районах Росії не коштують практично нічого. Наприклад, чотири гранати були додані «у подарунок» до купленого автомату Калашнікова, одну гранату солдати подарували водієві, який підвозив їх з Білгородської області до Воронежа, ще одну солдат подарував водієві, що проїжджав повз, за допомогу із заглохлою автівкою, дві гранати були подаровані за допомогу із ремонтои машини. Як мінімум в одному випадку військовослужбовець продав автомат Калашнікова, який належить російській військовій частині. 

Поки що зброя та боєприпаси, що потрапили у Білгородсьу область з фронту, використовуютсяь для скоєння злочинів порівняно рідко: частіше їх просто зберігають удома «про всяк випадок», рідше – дістають постріляти на свята просто у дворі або просто перевіряють, чи вони стріляють.

Проте вже відомі й випадки скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів із використанням цієї зброї. В одному з випадків підсудний у місті Валуйки Валуйки Білгородської області кинув бойову гранату в машину свого знайомого, з яким посварився цього дня. Завдяки щасливому випадку від розльоту осколків постраждала тільки машина.

У самому Білгороді в результаті п'яної сварки через будівництво огорожі між будинками одну людину було вбито гранатою Ф-1 і ще одна отримала осколкові поранення. Ще один підсудний погрожував гранатою своїй дружині, вимагаючи, щоб вона забрала заяву про розлучення. Втім, граната була навчальною та, за словами підсудного, теж знайденою у лісі. За це підсудний отримав лише шість місяців колонії-поселення.

Проте скільки ще армійської зброї зберігається сьогодні в Білгородській області у менш активних та товариських приватних власників, оцінити неможливо.

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Нагадаємо, Роми в Тамбовській області РФ хотіли здати безпілотний літальний апарат на металолом.

За інформацією ЗМІ, співробітники пункту прийому металолому в Первомайському районі звернулися в поліцію, коли отримали безпілотник.

Безпілотник, ймовірно, є російським «Орланом-10». Наразі поліція з'ясовує, яким чином дрон потрапив до ромської діаспори. Після дослідження безпілотник планують відправити до Москви.

До слова, на російському офіційному порталі правових актів зʼявився текст рішення уряду РФ про єдиний реєстр військовозобовʼязаних. Тож із 1 листопада 2024 року повістки та інші повідомлення для військовозобовʼязаних росіян розсилатимуться в електронному вигляді, повідомляють росЗМІ.

В електронному реєстрі будуть усі дані про військовий облік та про громадян, які підлягають йому, зокрема і відомості про вручення повісток. Громадянам буде доступний «особистий кабінет» у реєстрі.

Зазначається, що повістка буде вважатися врученою через сім днів після її розміщення в електронному реєстрі. Для чоловіків, які отримають повістку, у силу вступають кілька заборон.

Перша заборона – на виїзд із Росії. Вона почне діяти відразу після того, як повістку вважатимуть врученою.

Зараз військовозобов'язані можуть виїжджати з Росії, оскільки у військкоматів і прикордонної служби немає каналу обміну інформацією. Із запуском реєстру ті, кому надіслали повістку, не зможуть залишити країну до явки у військкомат. Ще вони не зможуть оформити закордонний паспорт.

 

Теги: росія війна зброя

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