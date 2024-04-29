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Ракетний удар по Одесі: кількість загиблих та поранених зросла (оновлюється)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ракетний удар по Одесі: кількість загиблих та поранених зросла (оновлюється)
За даними моніторингових пабліків, РФ атакувала місто ракетою «Іскандер»
фото: Суспільне

В Одесі пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру

Російські окупанти вдарили ракетою по Одесі. Внаслідок атаки РФ є поранені та пошкоджено цивільну інфраструктуру. Про це повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер.

За словами Кіпера, внаслідок російської ракетної атаки загинуло двоє людей та собака. О 20:28 мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що у лікарні померла жінка 1983 року народження. Таким чином кількість загиблих зросла до трьох.

«Замок Ківалова» горить в Одесі
«Замок Ківалова» горить в Одесі
фото з соцмереж

О 20:20 стало відомо, що кількість поранених знову зросла. 20 людей зазнали поранень різного ступеня важкості, серед травмованих і 12-річний хлопчик. Щонайменше двоє людей перебувають у важкому стані. Лікарі надають постраждалим всю необхідну допомогу.

«Є пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури. На місці працюють всі відповідні служби», – написав він.

Також місцеві пабліки та ЗМІ повідомляють, що внаслідок російського обстрілу горить Палац студентів Одеської юридичної академії також відомий в як «Замок Гаррі Поттера».

Моніторингові пабліки зазначають, що РФ атакувала місто ракетою «Іскандер».

Нагадаємо, в Одесі раніше пролунав вибух під час повітряної тривоги. Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

До слова, триває 796-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 131 бойове зіткнення. Загалом, ворог завдав одного ракетного та 82 авіаційних ударів, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Теги: росія Одеса війна обстріл Сергій Ківалов російська ракета

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