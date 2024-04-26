США повідомили, коли Україна отримає зброю з нового пакета допомоги

Перше американське озброєння з нового пакету може надійти в Україну вже за лічені дні

Перше обладнання в межах оголошеного нещодавно пакета військової допомоги від США буде доставлене в Україну протягом кількох днів. Про це під час брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Кірбі нагадав, що у США є великі склади зі зброєю на території Польщі.

«В цьому списку є речі, які можуть бути доставлені туди (в Україну – «Главком») в дуже короткі терміни, за лічені дні…Інші речі займуть більше часу», – зазначив він.

Натомість речник Пентагону Пет Райдер відмовився детально розповідати про терміни прибуття американського озброєння в Україну, однак додав, що процес доставки вже розпочався.

«Ми вже розпочали процес переміщення деяких видів озброєння, боєприпасів і техніки, які, як я вже згадував раніше, будуть там протягом декількох днів, якщо не раніше», – розповів він.

За словами Райдера, США, зокрема, вже розпочинають доставку в Україну артилерійських боєприпасів.

Нагадаємо, президент США Джо Байден затвердив своїм підписом закон H.R. 815 про додаткове фінансування потреб національної безпеки, який містить понад $60 млрд на підтримку України. Згодом стало відомо, яке озброєння отримає Україна в новому пакеті військової допомоги від США.

Як повідомлялося, Сполучені Штати ще у березні таємно передали Україні далекобійні ракети Atacms. Вони увійшли до пакета допомоги на $300 млн.

До слова, США завершують підготовку одного з найбільших на сьогодні пакетів військової допомоги для України, готуючись підписати контракти на постачання зброї та обладнання для ЗСУ на суму до $6 млрд.