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США повідомили, коли Україна отримає зброю з нового пакета допомоги

Ростислав Вонс
glavcom.ua
США повідомили, коли Україна отримає зброю з нового пакета допомоги
У пакеті новому військової допомоги США пообіцяли передати Україні бойові машини піхоти Bradley
фото з відкритих джерел

Перше американське озброєння з нового пакету може надійти в Україну вже за лічені дні

Перше обладнання в межах оголошеного нещодавно пакета військової допомоги від США буде доставлене в Україну протягом кількох днів. Про це під час брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Кірбі нагадав, що у США є великі склади зі зброєю на території Польщі.

«В цьому списку є речі, які можуть бути доставлені туди (в Україну – «Главком») в дуже короткі терміни, за лічені дні…Інші речі займуть більше часу», – зазначив він.

Натомість речник Пентагону Пет Райдер відмовився детально розповідати про терміни прибуття американського озброєння в Україну, однак додав, що процес доставки вже розпочався.

«Ми вже розпочали процес переміщення деяких видів озброєння, боєприпасів і техніки, які, як я вже згадував раніше, будуть там протягом декількох днів, якщо не раніше», – розповів він.

За словами Райдера, США, зокрема, вже розпочинають доставку в Україну артилерійських боєприпасів.

Нагадаємо, президент США Джо Байден затвердив своїм підписом закон H.R. 815 про додаткове фінансування потреб національної безпеки, який містить понад $60 млрд на підтримку України. Згодом стало відомо, яке озброєння отримає Україна в новому пакеті військової допомоги від США. 

Як повідомлялося, Сполучені Штати ще у березні таємно передали Україні далекобійні ракети Atacms. Вони увійшли до пакета допомоги на $300 млн.

До слова, США завершують підготовку одного з найбільших на сьогодні пакетів військової допомоги для України, готуючись підписати контракти на постачання зброї та обладнання для ЗСУ на суму до $6 млрд.

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Теги: США зброя озброєння військова допомога військова техніка війна

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