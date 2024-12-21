Окупанти розбомбили Херсонський онкологічний диспансер (фото)

Пацієнти та медичні працівники перебували в укритті й не постраждали

Окупанти випустили на медзаклад дві керовані авіабомби

Російські терористи вчора ввечері здійснили чергову атаку на медичний заклад. Цього разу під обстрілом опинився Херсонський регіональний онкоцентр. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Окупанти випустили на лікарню дві керовані авіабомби. Будівля зазнала значних руйнувань.

Пацієнти та медичні працівники перебували в укритті й не постраждали.

Нагадаємо, російські терористи вчора зранку влаштували у Херсоні справжнє пекло. За 40 хвилин вони випустили близько 1000 снарядів.

До слова, триває 1032-й день повномасштабної війни.

Загалом від початку минулої доби відбулося 191 бойове зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Упродовж минулої доби противник завдав три ракетних та 32 авіаційних ударів із застосуванням дев’яти ракет та 59 КАБ, понад 730 ударів дронами-камікадзе та здійснив більш як 4 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.