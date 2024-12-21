Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти розбомбили Херсонський онкологічний диспансер (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти розбомбили Херсонський онкологічний диспансер (фото)
Пацієнти та медичні працівники перебували в укритті й не постраждали
фото: МОЗ

Окупанти випустили на медзаклад дві керовані авіабомби

Російські терористи вчора ввечері здійснили чергову атаку на медичний заклад. Цього разу під обстрілом опинився Херсонський регіональний онкоцентр. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Окупанти випустили на лікарню дві керовані авіабомби. Будівля зазнала значних руйнувань.

Окупанти розбомбили Херсонський онкологічний диспансер (фото) фото 1
Окупанти розбомбили Херсонський онкологічний диспансер (фото) фото 2
Окупанти розбомбили Херсонський онкологічний диспансер (фото) фото 3

Пацієнти та медичні працівники перебували в укритті й не постраждали.

Нагадаємо, російські терористи вчора зранку влаштували у Херсоні справжнє пекло. За 40 хвилин вони випустили близько 1000 снарядів.

До слова, триває 1032-й день повномасштабної війни.

Загалом від початку минулої доби відбулося 191 бойове зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Упродовж минулої доби противник завдав три ракетних та 32 авіаційних ударів із застосуванням дев’яти ракет та 59 КАБ, понад 730 ударів дронами-камікадзе та здійснив більш як 4 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Читайте також:

Теги: лікарня медик окупанти Херсон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Звіт ISW щодо війни в Україні 14 грудня
Ворог просунувся поблизу Покровська та Вугледара – карти ISW
14 грудня, 05:24
За попередніми даними, падіння відбулося на відкритій території, обійшлося без потерпілих
Росія атакувала столицю дронами: КМВА спростувала інформацію про падіння уламків БпЛА (оновлено)
14 грудня, 03:33
Очевидці стверджували, що було чутно щонайменше 10 вибухів над Таганрогом, які почалися о 4:20 ранку за місцевим часом
У Таганрозі пролунали вибухи: місцева влада заявила про ракетну атаку
11 грудня, 05:33
Українські війська нещодавно незначно просунулися вздовж вулиці Рябошапки в центрі Торецька
ЗСУ відновили втрачені позиції та просунулись в межах Торецька – ISW
5 грудня, 05:52
Портрети освітян-загарбників
Окупанти з указкою. Хто «перепрошиває» українських дітей
29 листопада, 10:07
Звіт ISW щодо війни в Україні 28 листопада
ЗСУ просунулися в районі Торецька, ворог має успіх на Курщині – карти ISW
28 листопада, 05:21
Головні новини проти ночі 26 листопада
Ростовську область атакували дрони, Київ пережив атаку безпілотників: головне за ніч
26 листопада, 06:26
Партизани допомогли знищити російський підрозділ операторів БпЛА на Донеччині
Партизани допомогли знищити російський підрозділ операторів БпЛА на Донеччині
22 листопада, 00:15
Наслідки ворожої атаки на Херсон
РФ за 40 хвилин випустила по Херсону 1000 снарядів
Вчора, 16:10

Події в Україні

Кібератака на українські реєстри. Аналітик розповів про наслідки для ProZorro і нотаріату
Кібератака на українські реєстри. Аналітик розповів про наслідки для ProZorro і нотаріату
Окупанти розбомбили Херсонський онкологічний диспансер (фото)
Окупанти розбомбили Херсонський онкологічний диспансер (фото)
Ворог запустив вночі по Україні понад 100 «Шахедів»: є руйнування
Ворог запустив вночі по Україні понад 100 «Шахедів»: є руйнування
Загинув у результаті мінометного обстрілу. Згадаймо Віталія Васильковського
Загинув у результаті мінометного обстрілу. Згадаймо Віталія Васильковського
Україна здійснила першу атаку, використавши роботизовані системи замість піхоти – ISW
Україна здійснила першу атаку, використавши роботизовані системи замість піхоти – ISW
Втрати ворога станом на 21 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 21 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
128K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 грудня: ситуація на фронті
59K
Допис відомого економіста після ракетного удару по центру Києва спровокував хвилю обурення
48K
Радник Зеленського пояснив, як зʼявився нецензурний допис про Путіна
45K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 грудня 2024
23K
Башар Асад отримав черговий удар: цього разу від своєї дружини
13K
Масштабна кібератака на українські держреєстри: нові подробиці від СБУ

Новини

20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:09
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 грудня, 00:08
18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 грудня, 00:16
Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
17 грудня, 09:46
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 грудня, 00:05
Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
16 грудня, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua