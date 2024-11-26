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Ростовську область атакували дрони, НАТО обговорює превентивні удари по Росії, вибухи у Києві: головне за ніч

Ірина Бура
glavcom.ua
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Ростовську область атакували дрони, НАТО обговорює превентивні удари по Росії, вибухи у Києві: головне за ніч
Головні новини проти ночі 26 листопада
фото ілюстративне з відкритих джерел

Ростовську область атакували дрони, у Києві та області лунали вибухи, українські захисники завершили зачистку Куп’янська від росіян, Німеччина анонсувала передачу Україні двох систем ППО Iris-T до Різдва. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 24 листопада, щоб ви були в курсі подій:

Ростовську область атакували дрони

У кількох містах Ростовській області РФ у ніч проти 26 листопада пролунали вибухи, працювала ППО. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Ростовської області Юрій Слюсар.

Російський чиновник зазначив, що у Ростовській області в районі Новошахтинська, Таганрога, Каменська та Зернограду нібито було збито кілька безпілотників. 

«З опівночі в Ростовській області засоби ППО відбивають повітряну атаку ворога. На даний момент знищено 4 БПЛА: в районі Новошахтинська, Таганрога, Каменська та Зернограду», – прозвітував Слюсар.

Він також додав, що постраждалих та руйнувань немає, триває робота ППО.

Ростовські Telegram-канали теж повідомили про вибухи. Крім того, в мережі повідомляють, що окрім Таганрога, Новошахтинська, Каменська та Зернограду також було чути вибухи у селі Новобессергенівка під Таганрогом. До слова біля Таганрогу розташовані два військові аеродроми.

У Києві та області лунають вибухи: працює ППО

У ніч проти вівторка 26 листопада під час повітряної тривоги у столиці працюють сили ППО. Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко та начальник КМВА Сергій Попко.

Зазначається, що в різних районах міста працюють сили ППО. «Шахеди» заходять в столицю з різних напрямків.

Попко закликав киян перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Британія надала Україні ще десятки ракет Storm Shadows – Bloomberg

Уряд Великої Британії нещодавно передав Україні нову партію далекобійних крилатих ракет Storm Shadow. Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що Storm Shadow були надіслані Києву до нещодавнього рішення Сполучених Штатів Америки та Британії дозволити Україні запускати далекобійні ракети по цілях у Росії.

Як розповіли Bloomberg особи, обізнані з цим питанням, йдеться про передачу українській стороні «десятків крилатих ракет Storm Shadow».

Однак співрозмовники американського інформагентства відмовилися повідомити, коли саме прибули ракети, або назвати точну кількість, пославшись на питання безпеки.

За інформацією видання, передача нової партії Storm Shadow для України з боку Лондона відбулася вперше за прем'єрства у Британії Кіра Стармера, який пообіцяв продовжувати підтримувати Україну у відсічі військовій агресії Росії.

«Поставки, про які публічно не оголошувалося, відбулися кілька тижнів тому і були замовлені після того, як у Києва закінчилися ракети великої дальності», – розповіли Bloomberg особи на умовах анонімності.

Українські захисники завершили зачистку Куп’янська від росіян – Deep State

Сили оборони України завершили вибивати ворога з міста Куп'янськ, що на Харківщині.  Про це повідомили аналітики проєкту Deep State.

«Сили Оборони України завершили зачистку Куп'янська», – йдеться у повідомленні.

Крім того, аналітики повідомляють про просування ворога біля Новомлинська Харківської області, Дальнього, Костянтинопольського, в Роздольному, Петрівці та Кураховому на Донеччині.

Німеччина анонсувала передачу Україні двох систем ППО Iris-T до Різдва

Німеччина надасть Україні в рамках оборонної допомоги ще дві системи протиповітряної оборони Iris-T малої та середньої дальності – SLM та SLS.

Як заявив начальник спеціального штабу з питань України в Міністерстві оборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг під час розмови з журналістами у Києві, його країна поставить Україні дані системи ППО «до Різдва».

«Наступні системи IRIS-T SLM (середньої дальності) та SLS (малої дальності) мають прибути до України в найближчі тижні – до Різдва», – сказав він.

При цьому Фройдінг наголосив, що підтримка України з боку ФРН триватиме і після Різдва і після 23 лютого – запланованої дати федеральних виборів у Німеччині.

Фройдінг також розповів, що останніми днями Німеччина поставила в Україну артилерійські гаубиці, танки та БМП Marder, а також запустила програму ударних безпілотників

Не чекати, а бити першими: НАТО обговорює превентивні удари по Росії

НАТО обговорює варіант превентивних ударів по Росії, якщо Кремль задумає агресію проти країн Альянсу. Високоточна зброя західних країн повинна знищити російські атакувальні можливості раніше, ніж ворог їх застосує. Про це повідомляє Reuters.

«Грамотніше не чекати, а вражати пускові установки в Росії, якщо вона на нас нападе. Необхідна комбінація високоточних ударів, які виведуть з ладу системи, які використовуються для нападу на нас, і ми повинні завдати першого удару», – сказав голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер.

Позитивний факт у тому, як наголосив Бауер, що НАТО змінило ставлення до своєї сутності як оборонного альянсу. Також прийшло розуміння того факту, що потрібно не «сидіти та чекати нападу», щоб потім на нього реагувати, а «бити першими, бити сильно».

Він також додав, що в Європи є час на підготовку – російська армія значно зросла чисельно у порівнянні з 2022 роком, але її якість пропорціонально знизилася.

«На цю мить росіяни не є такою загрозою, як у лютому 2022 року, тому у нас є трохи часу, щоб підготуватися», – резюмував Бауер.

Байден і Макрон збираються оголосити про перемир'я між Ізраїлем та «Хезболлою» – Reuters

Президент Сполучених Штатів Джо Байден і президент Франції Еммануель Макрон протягом 36 годин оголосять про припинення вогню в Лівані між Ізраїлем і угрупованням «Хезболла». 

Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі у Вашингтоні заявив, що «ми близькі до заключення угоди».

Французьке головування зазначило, що переговори про припинення вогню досягли суттєвого прогресу. В Єрусалимі високопоставлений ізраїльський чиновник зазначив агентству, що уряд Ізраїлю збереться у вівторок, 26 листопада, щоб схвалити угоду про перемир'я з «Хезболлою».

«Ми продовжуємо працювати з нашими американськими партнерами в цьому напрямку і сподіваємося, що всі залучені сторони скористаються цією можливістю якнайшвидше», – йдеться в заяві.

Офіс прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу відмовився коментувати повідомлення про погодження тексту угоди.

Як повідомив високопоставлений ізраїльський чиновник, Кабінет міністрів Ізраїлю планує затвердити текст угоди у вівторок, 26 листопада.

Путін вдвічі підняв виплати росгвардійцям за участь у війні проти України

Російський диктатор Володимир Путін понад у двічі підняв виплати росгвардійцям за підписання контракту на участь у війні проти України. Про це пишуть російські ЗМІ із посиланням на відповідний указ президента РФ.

Тож росгвардійці тепер одноразово отримуватимуть 400 тисяч рублів, до цього було 195 тисяч, які їм виплачують з листопада 2022 року. Наразі таку ж виплату у 400 тисяч рублів отримують всі контрактники.

Президентка Грузії заявила про «відсутність» парламенту в країні

Грузинська президентка Саломе Зурабішвілі не визнає парламенту, який зібрався на перше після виборів засідання за участю виключно провладних депутатів. 

У зверненні за підсумками першого засідання нового парламенту Грузії Зурабішвілі заявила, що одна партія «розірвала грузинську Конституцію», а «парламенту в країні не існує».

Президентка висловила співчуття грузинським парламентарям, які сиділи в парламенті «із застиглими обличчями, тому що вони знають, що вони є результатом сфальсифікованих виборів».

Також Зурабішвілі підтримала молодь, яка під парламентом протестувала проти «обману і крадіжки з боку «Грузинської мрії» та яка «дуже скоро візьме у свої руки кермо влади цією країною».

«Якщо ми будемо готуватися, то ми повинні сподіватися на себе, на наших партнерів, які не готові залишити Грузію одну. І ми повинні сподіватися, що це майбутнє за цією країною і воно наше!» – наголосила Зурабішвілі.

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Теги: росія системи ППО Куп'янськ молодь Саломе Зурабішвілі Україна путін війна Німеччина ЗСУ Київ Віталій Кличко окупанти Повітряні сили ЗСУ

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