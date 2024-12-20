РФ за 40 хвилин випустила по Херсону 1000 снарядів

Внаслідок атаки пошкоджено понад 30 багатоповерхівок, 15 приватних осель, авто та гаражі

Російські терористи зранку влаштували у Херсоні справжнє пекло. За 40 хвилин вони випустили близько 1000 снарядів. Про це повідомив очільник місцевої обласної військової адміністрації Олександр Прокудін в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що ворог цілеспрямовано атакував житлову забудову, соціальну та критичну інфраструктуру. У місті вибухи не зупинялися, прильоти були у всіх районах міста.

Внаслідок атаки пошкоджено понад 30 багатоповерхівок, 15 приватних осель, авто, гаражі, господарчі споруди, залізничний вокзал, медичні і освітні заклади.

«Практично всюди були пожежі, які вже ліквідували. На жаль, загинули двоє чоловіків», – каже Прокудін.

Мер міста Роман Мрочко повідомив, що кількість постраждалих вже збільшилась до 11.

Раніше повідомлялося, що окупанти намагалися прорватись в Херсон.

Жителів міста вкотре закликали евакуюватися. Бажаючим можна звернутись за телефонами «гарячої лінії» Херсонської ОВА: 0 800 101 102 або 0 800 330 951.