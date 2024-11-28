ЗСУ просунулися в районі Торецька, ворог має успіх на Курщині – карти ISW

Ворог також просунувся на покровському та курахівському напрямках

Українські оборонці просунулися в районі Торецька, а російські сили просунулися на покровському та курахівському напрямках, а також у межах основного українського виступу в Курській області. Про це повідомляється у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому 28 листопада.

Операція ЗСУ на Курщині

Російські війська просунулися на тлі триваючих наступальних операцій у Курській області. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 листопада, показують, що ворог просунувся на схід від Нижнього Клину під час механізованого штурму. Російські мілблогери стверджували, що російські сили також просунулися поблизу Дарино (безпосередньо на південний захід від Нижнього Клину) і що українські сили також контратакували в цьому районі.

Харківщина

Російські війська продовжували штурм на північний схід від міста Харків поблизу Вовчанська та Тихого (на схід від Вовчанська), але не зробили жодного підтвердженого просування. Російські мілблогери стверджували, що російські війська просунулися через міжнародний кордон на північ від міста Харкова поблизу Граніва, Козачої Лопані та Прудянки в напрямку Слатиного (на захід від російського виступу на півночі Харківської області) і що українські сили контратакували на північ від Місто Харків біля Липців і Глибокого. Проте ISW не знайшло візуального підтвердження цьому. Начальник відділу планування української бригади 27 листопада повідомив, що українські сили нещодавно відбили позиції поблизу Липців і намагаються закріпити ці позиції для подальшого просування в цьому районі, незважаючи на погіршення погодних умов, що заважає операціям безпілотників і піхоти в Харківській області.

Луганщина

Російські війська продовжили наступ на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Російські міліблогери стверджували, що російські війська незначно просунулися в районі Дворічної (на північ від Куп’янська), а на підступах до населеного пункту тривають бої. Російські джерела також стверджували, що російські сили продовжують просування через річку Оскіл поблизу Новоминська (на північ від Куп’янська) і атакують на південний схід від Куп’янська в районі Колісниківки та Кругляківки. Один мілблогер стверджував, що російські війська захопили східну частину самого Куп’янська, хоча ISW спостерігав лише докази російських успіхів уздовж вузького виступу в східній частині Куп’янська. Представник української бригади, що діє на Куп’янському напрямку, повідомив, що оперативна мета російських військ на цьому напрямку – форсувати річку Оскіл, але українські контрудари стримують російські механізовані наступи на цьому напрямку. Російські мілблогери стверджували, що українські сили контратакують нещодавно захоплені російські позиції біля Копанок (на захід від Сватового). Геолокаційні кадри, опубліковані 26 листопада, показують, що російські війська провели невдалий механізований штурм розміром взводу на схід від Торського (на захід від Кремінної), але безуспішно. Начальник штабу української бригади, яка діяла на лиманському (західніше Кремінного) напрямку, повідомив, що російські війська, які діють на цьому напрямку, не знайомі з місцевістю і прибувають на передову безпосередньо з навчань. Український Генштаб повідомляв, що російські війська продовжували наступальні дії на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки; на південний схід від Куп'янська біля Колісниківки, Загризове, Кругляківки; на південь від Куп'янська біля Сенькового; на захід від Сватового біля Зеленого Гаю, на південний захід від Сватового біля Андріївки, Греківки, Новоєгорівки, Дружківки, Макіївки, Чернещини; на захід від Кремінної поблизу Торського; на південь від Кремінної біля Григорівки; і на південний захід від Кремінної в районі Серебрянського лісу.

Донеччина

Російські війська продовжували наступальні операції на північний схід від Сіверська в районі Григорівки, але успіху не мали.

Ворог продовжував наступальні дії на часів ярському напрямку, але успіху не мав. Російський мілблогер заявив, що російські війська просунулися в лісистий район на північний захід від Курдюмівки (на південь від Часів Яр). Проте ISW не знайшов підтвердження цьому. Російські війська продовжували наступальні дії в межах Часового Яру та на південь від Часового Яру біля Білої Гори, Ступочок, Предтечиного та Диліївки.

Українські сили нещодавно відновили позиції в Торецьку на тлі продовження наступальних операцій Росії на торецькому напрямку. Геолокаційні кадри свідчать про те, що українські сили нещодавно відновили позиції в центрі Торецька. Командир українського батальйону, який діє на Торецькому напрямку, заявив 27 листопада, що російські війська в цьому районі зазнають приблизно по 100 втрат на день і що російські сили регулярно змінюють напрямок і метод атаки, намагаючись проникнути в Торецьк з флангів. Український Генштаб повідомляв, що російські війська вели наступальні дії під самим Торецьком; на північний схід від Торецька біля Диліївки; і на захід від Торецька біля Щербинівки.

Російські війська нещодавно незначно просунулися на південний схід і південь від Покровська на тлі продовження наступальних операцій у цьому напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 листопада, показують, що російські війська нещодавно незначно просунулися на захід від Крутого Яру (на південний схід від Покровська) і в західній Петрівці (на південь від Покровська). Кілька українських військовослужбовців заявили, що російські війська нещодавно захопили Жовте (на південь від Покровська і на північний захід від Селидового) і просуваються вздовж залізничної лінії на північ від населеного пункту. Російські мілблогери стверджували, що російські сили, які діють на південь від Покровська, просуваються до Пушкіного та Українки за підтримки бронетехніки та на північний захід від Селидового в напрямку Даченського (на північний схід від Жовтого) з Лисівки (на північний схід від Даченського). Один російський мілблогер стверджував, що російські війська просуваються в районі шириною до 2,14 кілометра між Жовтим і Петрівкою (на схід від Жовтого) і в районі шириною до 2,35 кілометра і 1,2 кілометра в глибину на захід від Новоолексіївки (на південь від Покровська). Проте ISW не знайшло візуального підтвердження цьому. Один з українських військовослужбовців зазначив, що російські сили в основному покладаються на пішу піхоту для просування поблизу Жовтого, але припустив, що російські сили використовують і техніку для підтримки штурму поблизу Пушкіного (на південь від Жовтого). Представник української бригади, що діє на Покровському напрямку, зазначив, що російські атаки залишаються дуже інтенсивними і що російські сили мають перевагу в живій силі на цьому напрямку.

Російські війська нещодавно просунулися на північ від Курахового на тлі продовження наступальних операцій у курахівському напрямку. Російські війська продовжували наступальні дії на північний схід від Курахового поблизу Новодмитрівки, Зорі, Сонцівки, Вознесенки та в напрямку Дачного; на північ від Курахового біля Берестків; в самому Кураховому; і на південь від Курахового поблизу Дальнього.

Російські війська продовжували наступальні дії на Вугледарському напрямку, але підтверджених наступів не зробили. Російські мілблогери стверджували, що російські війська просунулися на північ від Ясної Поляни (на північний захід від Вугледара), на південь від Романівки (на північний схід від Вугледара) і на схід від Веселого Гаю (на північ від Вугледара). Російські джерела стверджували, що російські війська захопили дві лісисті території поблизу Єлизаветівки та очищають Іллінку та Романівку (усі на північний схід від Вугледара). Проте ISW не знайшло доказів цьому. Російські війська продовжували атакувати на північний схід від Вугледара поблизу Романівки, Єлизаветівки, Катеринівки та Антонівки; на північ від Вугледара біля Ганнівки та Веселого Гаю; і на північний захід від Вугледара.

Південь

Російські війська продовжували наступальні дії в західній частині Запорізької області, але жодного підтвердженого просування не зробили. На кадрах, опублікованих 27 листопада, видно, як українські сили відбивають наступ російських піших підрозділів у невстановленому районі на запорізькому напрямку. Українські військові джерела продовжують попереджати, що російські війська готуються збільшити обсяги та інтенсивність штурмів у рамках підготовки потенційної наступальної операції на Запорізькому напрямку, тому накопичують живу силу та техніку на різних окремих напрямках.

Речник Сил оборони Півдня України полковник Владислав Волошин повідомив, що російські війська проводять навчання поблизу Антонівського мосту (на лівому березі р. Дніпро), острова Козацького (на північний схід від м. Херсона біля Нової Каховки) та острова Круглик (на південний захід від м. Херсона), а також проводить розвідку відділеннями чисельністю 10-15 осіб для локалізації вогневих позицій українських військ на дніпровському напрямку, в тому числі на островах поблизу м. Херсона. Волошин також зазначив, що російські війська хочуть створити плацдарм на західному (правому) березі Дніпра, щоб стиснути українські сили в цьому районі та завдати удару по місту Херсон і населеним пунктам, розташованим на правому березі.

Протягом минулої доби противник завдав 11 авіаційних ударів із застосуванням 22 КАБ, понад 648 ударів дронами-камікадзе та здійснив 4000 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння. Відбулося 150 бойових зіткнень.