Росія атакувала столицю дронами: КМВА спростувала інформацію про падіння уламків БпЛА (оновлено)

За попередніми даними, падіння відбулося на відкритій території, обійшлося без потерпілих

Уламки дрона впали в Дарницькому районі столиці

У Дарницькому районі Києва в ніч проти 14 грудня зафіксували падіння уламків ворожого дрона. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

«Внаслідок атаки російських БпЛА по Києву зафіксовано падіння уламків в Дарницькому районі столиці», – йдеться у повідомленні начальника КМВА Сергія Попка.

За попередніми даними, падіння відбулося на відкритій території, обійшлося без потерпілих.

Станом на 02:19 КМВА у відповідь на повідомлення про падіння уламків БпЛА написала, що інформація про це не підтвердилась.

Нагадаємо, у Києві та багатьох областях станом на 01:10 пролунав сигнал повітряної тривоги, яку оголошено через загрозу ударів БпЛА.

Зауважимо, 13 грудня ворог здійснив вже дванадцяту від початку року масовану атаку на енергосистему.

Згодом стало відомо, що Російська Федерація вчергове б'є по українській енергетиці. Через атаку ворога обсяг застосування заходів обмеження споживання електроенергії було збільшено. Зокрема, через масовану ракетну атаку у Тернопільській області відключено 50 % споживачів.

До слова, за попередніми даними, Російська Федерація запустила 93 ракети та майже 200 безпілотників. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.