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Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

Окупанти з указкою. Хто «перепрошиває» українських дітей

glavcom.ua
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Портрети освітян-загарбників
фото: Главком

«Главком» зібрав кілька історій освітніх окупантів, які тепер перефарбовують українські школи «в красный цвет победы»

Про бурятів, і не лише бойових...

Що першим ділом роблять окупанти, коли захоплюють чергове місто чи село? Відповідь: перепрошивають українських дітей. Росія перезавантажує освітню систему одразу і без промєдлєнія.

Вчителів бракує навіть попри те, що дітей стало менше. Тому на окуповані території кидають педагогічні десанти.

Заманюють грішми, але вистачає й упоротих, готових «сєять вєчноє» за кімнату в гуртожитку і сюжет про їхній подвиг по телевізору.

«Главком» зібрав кілька історій освітніх окупантів, які тепер перефарбовують українські школи «в красный цвет победы». (посилання на текст Маргарита Огнева)

50-річна Оксана Бухольцева (в дєвічєствє Коношонкіна) народилася у селі під Улан-Уде. Закінчила Бурятський державний педуніверситет і мала стрімку педагогічну і навіть політичну кар'єру... А потім жіночка кинула свого Бухольцева у Бурятії і приземлилася у Донецьку. А далі – у Токмаку. Вже отримала там посаду директорки: переучує першим ділом місцевих вчителів. Наші запорізькі школярі дратують її суржиком.

70-річний Светислав Стоянович теж плюнув на свою Сербію і поїхав на схилі літ пособнічати росіянам. Тепер у Луганську вчить дітей правильної математики, отримує брязкальця і титули «найкращий іноземний вчитель».

Ставрополець Олександр Головинський спочатку намагався замінити спочилого Юру Шатунова у «Ласковому маї», а коли не вийшло, перебрався на окуповану Луганщину. Він тут вчитель і музики, і фізики, і інформатики, і трудовик, і воєнрук..., і..., і... Якщо протримається 5 років, Путін дасть йому мільйон...

Усі ці люди – злочинці. А діти, які потрапили в окупацію, або були депортовані, піддаються ними неприкритому перевихованню, що є порушенням норм міжнародного права.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: вчитель школа окуповані території путін окупанти росія

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Микола Підвезяний

Окупанти з указкою. Хто «перепрошиває» українських дітей
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