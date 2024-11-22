Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Партизани допомогли знищити російський підрозділ операторів БпЛА на Донеччині

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Партизани допомогли знищити російський підрозділ операторів БпЛА на Донеччині
фото ілюстративне з відкритих джерел

Завдяки цій операції вдалось ліквідувати два окупанти, а поранити ще три

Партизани змогли проникнути до навчального центру операторів безпілотних літальних апаратів російської армії та влаштувати там диверсію. Про це повідомляє партизанський рух «АТЕШ».

В «АТЕШ» розповіли, що близько пів року тому їх агент підписав контракт зі ЗС РФ і був направлений один з навчальних центрів операторів безпілотників. Після навчання він був розподілений в одну з бригад на відповідну посаду і направлений у зону бойових дій на території Донецької області України.

Партизани допомогли знищити російський підрозділ операторів БпЛА на Донеччині фото 1
«АТЕШ»

Під час служби там він постійно передавав різну оперативну інформацію Силам оборони України. Зокрема і дані про розташування штабів і складів із боєприпасами.

Партизани допомогли знищити російський підрозділ операторів БпЛА на Донеччині фото 2
«АТЕШ»

«Деякий час тому наш агент передав інформацію про плани наступу одного з підрозділів противника на Торецькому напрямку. Було розкрито місце перебування операторів ударних БПЛА, по яких було завдано удару», – зазначили партизани.

Партизани допомогли знищити російський підрозділ операторів БпЛА на Донеччині фото 3
«АТЕШ»

Вони додали, що завдяки цій операції вдалось ліквідувати два окупанти, а поранити ще три.

Нагадаємо, агенти партизанського руху «АТЕШ» зафіксували термінове переміщення самохідних артилерійських установок «Мста-С» із Новоросійська.

До слова, партизанський рух «АТЕШ» розвідав місце розташування російського ракетно-гарматного комплексу «Панцир-С1», котрий, ймовірно, прикриває ключові об’єкти у тимчасово окупованому Севастополі.

Раніше один із агентів проукраїнського партизанського руху «АТЕШ» пробрався до командного пункту 37-ї бригади росіян, яка базується на території Донецької області. Він передав багато важливої інформації про офіцерів та командирів окупантів, а також зробив знімки КП.

Також партизани руху АТЕШ повідомили, що окремі російські підрозділи відмовляються іти в наступ у Запорізькій області. Такі випадки трапляються дедалі частіше. 

Раніше партизани розвідали військову частину радіохімічного біологічного захисту РФ у Криму. Вона розташована у Сімферополі. Також була виявлена значна кількість техніки окупантів.

А через партизанський рух російське командування заборонило військовим 132-ї окремої мотострілецької бригади, яка воює в Україні, пересуватися між позиціями на військовій техніці.

Читайте також:

Теги: росія окупанти війна Донеччина навчання Україна ворог партизани Атеш

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Температура вночі буде 2-7° тепла
Мінлива хмарність та без опадів: прогноз погоди на 23 жовтня
23 жовтня, 05:11
Близько 15 місяців ексвоєнком Одещини Євген Борисов перебуває у слідчому ізоляторі
Одіозний ексвоєнком Борисов, сидячи у СІЗО, оформляв собі інвалідність. Чим це закінчилося?
3 листопада, 12:00
Воювати військовим КНДР в Україні буде незвично
Розвідка повідомила, чи вплине розгортання військ КНДР в Україні на лінію фронту
2 листопада, 09:23
За словами чиновника, Зеленський і його команда «люблять прості рішення». А Трамп, за їхніми переконаннями, «людина простих рішень»
«Не катастрофічно». Офіс президента висловився щодо можливої перемоги Трампа – WP
2 листопада, 19:19
Пентагон розповів про наслідки перебування військ КНДР на Курщині
Пентагон відповів, як вплине присутність військ КНДР на Курщині на війну
5 листопада, 04:15
За даними прокуратури, пошкоджено багатоповерхівку, залізничну інфраструктуру, знищено АЗС
Росіяни вдарили КАБами по Сумщині, є загибла та поранена
7 листопада, 09:40
Роман Істомін сказав, що працівниками ТЦК та СП є цивільні особи
Речник ТЦК відреагував на ідею розформувати військкомати
13 листопада, 15:11
Шольц пообіцяв Зеленському поставку ще однієї системи ППО Iris-T
Зеленський повідомив, коли Україна отримає шосту систему ППО Iris-T від Німеччини
13 листопада, 20:57
Путін готовий обговорити з Трампом угоду про припинення вогню в Україні
Reuters: Путін готовий до припинення вогню, але за кількох умов
20 листопада, 09:56

Події в Україні

Партизани допомогли знищити російський підрозділ операторів БпЛА на Донеччині
Партизани допомогли знищити російський підрозділ операторів БпЛА на Донеччині
Карта бойових дій в Україні станом на 22 листопада 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 22 листопада 2024 року
Польща заявляє про значну ескалацію Росією війни в Україні
Польща заявляє про значну ескалацію Росією війни в Україні
Депутатів попередили про ймовірний удар по Верховній Раді: найближчі засідання скасовані
Депутатів попередили про ймовірний удар по Верховній Раді: найближчі засідання скасовані
«Путін випробовує вас, шановні партнери!». Зеленський звернувся до світу через удар новою російською ракетою
«Путін випробовує вас, шановні партнери!». Зеленський звернувся до світу через удар новою російською ракетою
Міноборони запускає тестування зимових комплектів одягу для військовослужбовиць
Міноборони запускає тестування зимових комплектів одягу для військовослужбовиць

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
123K
Умови Кремля для припинення війни у 2025 році
107K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 листопада: ситуація на фронті
51K
Померла співачка Національної опери, яка називала українські школи «бидлячими»
40K
Удар міжконтинентальною ракетою по Дніпру. Заява Повітряних сил
39K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 листопада 2024
23K
Названо найбільш складні для обміну категорії військовополонених

Новини

22 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
«Метінвест» підписав декларацію з урядом Італії щодо заводу з виробництва зеленої сталі на українській сировині
Вчора, 14:57
Нові катери та екіпажі: Сталевий фронт візвітував про допомогу Силам оборони обороняти морські кордони України
Вчора, 12:35
У Києві тривога тривала більше двох годин
Вчора, 07:39
Росіяни запустили по Україні крилаті ракети, українська гра Stalker 2 б'є рекорди з продажів: головне за ніч
Вчора, 07:00
Похолодання та дощі: прогноз погоди на 21 листопада
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua