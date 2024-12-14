Ворог просунувся поблизу Покровська та Вугледара – карти ISW

Російські війська продовжили наступ на головному українському виступі в Курській області, але безуспішно

Російські війська просунулися поблизу Покровська і Вугледара. Про це свідчать геолокаційні кадри, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Операція ЗСУ на Курщині

Російські війська продовжили наступ на головному українському виступі в Курській області, але не просунулися. Російські мілблогери стверджували, що російські війська просунулися в районі Миколаєво-Дар′їно (на південний схід від Коренево), у лісисті райони на північ від Мартинівки (на північний схід від Суджі) та поблизу Куриловки (на південь від Суджі). Однак ISW не знайшло підтвердження цьому. Російський мілблогер стверджував, що українські сили контратакували біля Черкаської Конопельки (на південний схід від Суджі). Російські війська продовжували наступати на південний схід від Кореневого в районі Новоіванівки і в Миколаєво-Дар′їно, на північний захід від Суджі в напрямку Свердліково, на південний схід від Суджі в районі Черкаської Конопельки і на південь від Суджі в напрямку Куриловки і вздовж річки Псел в районі Гуєво.

Донеччина

Російські війська нещодавно просунулися в напрямку Покровська на тлі триваючих наступальних операцій у цьому районі. Геолокаційні кадри показують, як українські війська завдають ударів по російських військах у західному Пушкіному (на південь від Покровська), вказуючи на те, що російські війська захопили населений пункт. Додаткові геолокаційні кадри показують, що російські війська нещодавно просунулися в південній Лисівці (на південний схід від Покровська). Російські мілблогери стверджували, що російські війська діють на південно-західній околиці Пушкіного і просунулися на захід від Новотроїцького (на південний захід від Покровська) та на захід і північ від Шевченка (на південь від Покровська). Однак ISW не знайшло підтвердження цьому. Російські війська вели наступальні дії на схід від Покровська в районі Миролюбівки та Промінь; на південний схід від Покровська біля Лисівки; на південь від Покровська – Даченське, Шевченка, Новий Труд, Зелене, Пушкіне; і на південний захід від Покровська біля Піщаного. Російські джерела стверджували, що українські сили контратакували в районі Новотроїцького, Шевченка, Новооленівки (на південь від Покровська). Російський мілблогер стверджував, що російські війська зараз знаходяться приблизно в одному кілометрі від Піщаного та приблизно в 1,6 кілометрах від Покровська, але ISW бачив лише геолокаційні кадри, які вказують на те, що російські війська знаходяться приблизно в 1,8 кілометрах від Піщаного та в 3,8 кілометрах від Покровська.

Російські війська просунулися до Успенівки та Ганівки (обидва на північний захід від Вугледара) на тлі продовження наступальних операцій. Геолокаційні кадри, опубліковані 13 грудня, показують, що російські війська нещодавно просунулися до центральної Успенівки та Ганівки та, ймовірно, захопили залишилися українські позиції в та біля Романівки, Веселого Гаю, Ганнівки, Трудового. Російські мілблогери стверджували, що підрозділи російського 255-го мотострілецького полку (20-а мотострілецька дивізія 8-ї ОДА Південного військового округу просунулися до Успенівки, а частини 3-го батальйону 242-го мотострілецького полку (20-ї мотострілецької дивізії) просунулися до Ганнівка та Веселого Гаю. Українське угруповання військ на «Хортиці» спростувало заяви про те, що російські війська оточили українські підрозділи в цьому районі, і заявило, що українські підрозділи тримають оборону та вживають необхідних заходів, щоб уникнути захоплення чи оточення. Російські війська також продовжували наступ на північний захід від Вугледара поблизу Костятинопольського та Сухих Ял.

Нагадаємо, українські сили нещодавно просунулися в Курській області, зокрема на південь від Дарино.

До слова, російські війська заходять у Торецьк невеликими групами, намагаючись закріпитися в будівлях, але зазнають значних втрат.