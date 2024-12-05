ЗСУ відновили втрачені позиції та просунулись в межах Торецька – ISW

Окупанти просунулися на південь від Торецька до шахти «Центральна»

Українські сили нещодавно незначно просунулися в межах Торецька на тлі продовження наступальних операцій Росії в цьому районі. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

«Геолокаційні кадри, опубліковані 3 грудня, показують, що українські війська нещодавно незначно просунулися вздовж вулиці Рябошапки в центрі Торецька. Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 3 грудня, вказують на те, що російські війська також просунулися в північну Леонідівку (на південний захід від Торецька), хоча це просування не відбулося протягом останніх 24 годин і, ймовірно, відбулося у вересні 2024 року», – йдеться в повідомленні.

Карта бойових дій поблизу Торецька фото: ISW

У звіті зазначається, що 3 і 4 грудня російські війська захопили більшу частину мікрорайону Забалка (найпівденніший Торецьк) і просунулися на південь від Торецька до шахти «Центральна» та прилеглих породних відвалів. Також представник української бригади заявив, що російські сили на торецькому напрямку продовжують атакувати групами до восьми осіб під прикриттям димових завіс і за підтримки безпілотників і артилерії.

Нагадаємо, 13 листопада повідомлялось, що російські війська контролюють 70% Торецька на Донеччині.

До слова, триває 1016-й день війни. Загалом від початку минулої доби відбулося 156 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Найгарячішою минулої доби була ситуація на Покровському та Курахівському напрямках.