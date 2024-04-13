Окупанти розстріляли цивільну автівку на Чернігівщині: загинув чоловік
Росіяни вбили мешканця Новгорода-Сіверського
Сьогодні вранці унаслідок російського обстрілу загинув чоловік, який віз продукти мешканцям сіл прикордоння Чернігівщини. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України.
Російська армія прицільно обстріляла цивільний автомобіль мешканця Новгорода-Сіверського. Унаслідок цього автівка спалахнула, чоловік 1990 року народження зазнав смертельних поранень.
На місці працюють необхідні служби.
Нагадаємо, що вчора російські загарбники обстріляли вокзал у Сумах.
Крім того, вчора в Костянтинівці Донецької області через ворожий обстріл постраждали щонайменше троє людей.
Того ж дня російські війська з артилерії обстріляли Куп'янськ-Узлоави та одне з сіл Куп'янського району, унаслідок чого є загиблий та постраждалі.
Триває 780-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 97 бойових зіткнень.
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