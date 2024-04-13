Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти розстріляли цивільну автівку на Чернігівщині: загинув чоловік

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Окупанти розстріляли цивільну автівку на Чернігівщині: загинув чоловік
Російська армія прицільно обстріляла цивільний автомобіль мешканця Новгорода-Сіверського
фото: Нацполіція

Росіяни вбили мешканця Новгорода-Сіверського

Сьогодні вранці унаслідок російського обстрілу загинув чоловік, який віз продукти мешканцям сіл прикордоння Чернігівщини. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

Російська армія прицільно обстріляла цивільний автомобіль мешканця Новгорода-Сіверського. Унаслідок цього автівка спалахнула, чоловік 1990 року народження зазнав смертельних поранень.

На місці працюють необхідні служби.

Нагадаємо, що вчора російські загарбники обстріляли вокзал у Сумах.

Крім того, вчора в Костянтинівці Донецької області через ворожий обстріл постраждали щонайменше троє людей. 

Того ж дня російські війська з артилерії обстріляли Куп'янськ-Узлоави та одне з сіл Куп'янського району, унаслідок чого є загиблий та постраждалі. 

Триває 780-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 97 бойових зіткнень. 

Теги: окупанти Чернігівщина обстріл автомобіль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Війська РФ повністю зруйнували Трипільську ТЕС
Після знищення Трипільської ТЕС «Центренерго» втратило всю генерацію
11 квiтня, 12:35
Окупанти атакували «Шахедами»: деталі нічної атаки
Окупанти атакували «Шахедами»: деталі нічної атаки
Вчора, 07:07
Росіяни здійснили авіаудар по цивільній інфраструктурі та житловому сектору міста Суми
Росіяни вдарили по вокзалу в Сумах: «Укрзалізниця» повідомила про наслідки
Вчора, 18:38

Події в Україні

СБУ розкрила, скільки агентурних мереж викрила від початку 2024 року
СБУ розкрила, скільки агентурних мереж викрила від початку 2024 року
Маляр під час ефіру на телебаченні довела нардепку Совсун до сліз
Маляр під час ефіру на телебаченні довела нардепку Совсун до сліз
«Далеко не перша спроба». Очільник Херсонщини прокоментував замах на себе
«Далеко не перша спроба». Очільник Херсонщини прокоментував замах на себе
Міноборони повідомило, коли чекати на законопроєкт про демобілізацію
Міноборони повідомило, коли чекати на законопроєкт про демобілізацію
Окупанти розстріляли цивільну автівку на Чернігівщині: загинув чоловік
Окупанти розстріляли цивільну автівку на Чернігівщині: загинув чоловік
Два роки тому пішов на дно крейсер «Москва». Як це було (відео)
Два роки тому пішов на дно крейсер «Москва». Як це було (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
82K
Новий закон про мобілізацію. Правоохоронці отримали вказівку перевірити МСЕК – адвокат
14K
Молдова виходить із Договору про звичайні збройні сили Європи
7715
Ексміністр оборони Резніков знайшов нову роботу
7323
Працевлаштування біженців у Німеччині: чому досі мало українців працюють
6707
Командувач ОК «Південь» Ковальчук оголосив про відставку і записав звернення до військових
5346
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Через блокування продажів брухту «Укрзалізниця» недоотримала близько мільярда – ЗМІ
Сьогодні, 11:13
Країни просять своїх громадян залишити Іран та Ізраїль: головне за ніч
Сьогодні, 06:37
Невеликі дощі на півночі, до 21° тепла: прогноз погоди на 13 квітня
Сьогодні, 04:49
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:19
ЄС готує окремий режим санкцій для РФ, Іран зробив заяву щодо атаки на Ізраїль: головне за ніч
Вчора, 06:53
Короткочасні дощі в низці областей: прогноз погоди на 12 квітня
Вчора, 04:25

Прес-релізи

Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
12 квiтня, 14:46
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua