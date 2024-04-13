Окупанти розстріляли цивільну автівку на Чернігівщині: загинув чоловік

Росіяни вбили мешканця Новгорода-Сіверського

Сьогодні вранці унаслідок російського обстрілу загинув чоловік, який віз продукти мешканцям сіл прикордоння Чернігівщини. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

Російська армія прицільно обстріляла цивільний автомобіль мешканця Новгорода-Сіверського. Унаслідок цього автівка спалахнула, чоловік 1990 року народження зазнав смертельних поранень.

На місці працюють необхідні служби.

Нагадаємо, що вчора російські загарбники обстріляли вокзал у Сумах.

Крім того, вчора в Костянтинівці Донецької області через ворожий обстріл постраждали щонайменше троє людей.

Того ж дня російські війська з артилерії обстріляли Куп'янськ-Узлоави та одне з сіл Куп'янського району, унаслідок чого є загиблий та постраждалі.

Триває 780-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 97 бойових зіткнень.