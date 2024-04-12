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Російська ракета влучила у п'ятиповерхівку в Костянтинівці, є постраждалі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Російська ракета влучила у п'ятиповерхівку в Костянтинівці, є постраждалі
Ракета влучила в п'ятиповерховий житловий будинок, виникла пожежа балконів з 2-го по 5-й поверх
фото ГУ ДСНС України у Донецькій області

Сьогодні ворог завдав удару по житловому сектору міста Костянтинівка Краматорського району

У Костянтинівці Донецької області через ворожий обстріл постраждали щонайменше троє людей. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«Сьогодні ворог завдав удару по житловому сектору м. Костянтинівка Краматорського району. Ракета влучила у п'ятиповерхівку, виникла пожежа балконів з 2-го по 5-й поверх», - ідеться у повідомленні.

Пожежа внаслідок обстрілу міста Костянтинівка Краматорського району
Пожежа внаслідок обстрілу міста Костянтинівка Краматорського району
фото ДСНС України

Рятувальники ліквідували займання на площі 150 кв. м.

Наслідки обстрілу міста Костянтинівка
Наслідки обстрілу міста Костянтинівка
фото ДСНС України

За попередньою інформацією внаслідок ворожого обстрілу поранень зазнали троє людей.

Триває 779-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень.  Загалом, ворог завдав 54 ракетних та 126 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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У п'ятницю, 12 квітня, на Хмельниччині під час повітряної тривоги пролунали вибухи. У небі над регіоном працювала ППО. Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Внаслідок атаки пошкоджено два приватних будинки. На місцях інциденту працюють всі відповідні служби.

Тюрін наголосив, що наразі інформація про загиблих чи травмованих не надходила.

Також 12 квітні 2024 року Близько 11:15, окупанти здійснили обстріл с. Моначинівка Куп'янського району із використанням артилерії калібру 152 мм. Також під ударом ворога було селище Купʼянськ-Вузловий.

Теги: Донеччина російська ракета ворог ракета обстріл державна служба Костянтинівка пожежа

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