Після знищення Трипільської ТЕС «Центренерго» втратило всю генерацію

Трипільська ТЕС була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області

Через масову російську атаку 11 квітня знищено всю генерацію «Центренерго». Зокрема причиною тому зруйнування Трипільської ТЕС. Про це йдеться у заяві «Центренерго» у Facebook.

Повідомляється, що внаслідок влучань сталася масштабна пожежа у турбінному цеху. Зараз на підприємстві тривають роботи по локалізації вогню.

«Масштаби руйнувань – жахливі. Грошима це не оцінити. Це для нас найбільший виклик за всю історію підприємства. Але я переконаний – ми з ним справимось», – заявив голова наглядової ради ПАТ «Центренерго» Андрій Гота.

Трипільська ТЕС була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області.

22 березня 2024 року вщент було знищено Зміївську ТЕС, на Харківщині. А 25 липня 2022 війська рф окупували Вуглегірську ТЕС - Донеччина. На сьогодні, ПАТ «Центренерго» втратила 100 відсотків генерації

«Добре, що всі наші, хто був під час обстрілів на зміні - живі. Але нам дуже болить», - зазначає пресслужба «Центренерго».

Трипільська ТЕС – це найпотужніша електростанція в Київській області. Цей регіон належить до енергонасичених районів, де розміщені енергогенеруючі підприємства загальною потужністю 3200 МВт, з яких встановлена потужність Трипільської ТЕС становить близько 57 %. Енергогенеруюче підприємство є найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області.

Нагадаємо, 11 квітня російські окупанти атакували об'єкти критичної енергетичної інфраструктури у чотирьох областях. Атаковані об’єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.

Російські війська атакували Київську область безпілотниками та ракетами, влучивши в об'єкт критичної інфраструктури.

Компанія ДТЕК повідомила, що під обстрілом опинилися дві теплоелектростанції. Серйозно пошкоджено обладнання підприємств.

Після закінчення атаки енергетики почали ліквідацію наслідків та відновлення роботи обладнання. Обійшлося без постраждалих.

Раніше керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла, що під час атаки ворога на південь основною ціллю була енергетична інфраструктура.

До слова, уранці 11 квітня мешканці Києва та Київської області могли чути вибухи. Працювала протиповітряна оборона.