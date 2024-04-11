Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Після знищення Трипільської ТЕС «Центренерго» втратило всю генерацію

Ірина Міллер
glavcom.ua
Після знищення Трипільської ТЕС «Центренерго» втратило всю генерацію
Війська РФ повністю зруйнували Трипільську ТЕС
фото ПАТ «Центренерго»

Трипільська ТЕС була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області

Через масову російську атаку 11 квітня знищено всю генерацію «Центренерго». Зокрема причиною тому зруйнування Трипільської ТЕС. Про це йдеться у заяві «Центренерго» у Facebook. 

Повідомляється, що внаслідок влучань сталася масштабна пожежа у турбінному цеху. Зараз на підприємстві тривають роботи по локалізації вогню.

«Масштаби руйнувань – жахливі. Грошима це не оцінити. Це для нас найбільший виклик за всю історію підприємства. Але я переконаний – ми з ним справимось», – заявив голова наглядової ради ПАТ «Центренерго» Андрій Гота.

Трипільська ТЕС була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області.

22 березня 2024 року вщент було знищено Зміївську ТЕС, на Харківщині. А 25 липня 2022 війська рф окупували Вуглегірську ТЕС - Донеччина. На сьогодні, ПАТ «Центренерго» втратила 100 відсотків генерації

«Добре, що всі наші, хто був під час обстрілів на зміні - живі.  Але нам дуже болить», - зазначає пресслужба «Центренерго».

Трипільська ТЕС – це найпотужніша електростанція в Київській області. Цей регіон належить до енергонасичених районів, де розміщені енергогенеруючі підприємства загальною потужністю 3200 МВт, з яких встановлена потужність Трипільської ТЕС становить близько 57 %. Енергогенеруюче підприємство є найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області. 

Нагадаємо, 11 квітня російські окупанти атакували об'єкти критичної енергетичної інфраструктури у чотирьох областях. Атаковані об’єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.

Російські війська атакували Київську область безпілотниками та ракетами, влучивши в об'єкт критичної інфраструктури.

Компанія ДТЕК повідомила, що під обстрілом опинилися дві теплоелектростанції. Серйозно пошкоджено обладнання підприємств.

Читайте також: Мер Українки закликав містян зачинити вікна після російської атаки: що сталося

Після закінчення атаки енергетики почали ліквідацію наслідків та відновлення роботи обладнання. Обійшлося без постраждалих. 

 Раніше керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла, що під час атаки ворога на південь основною ціллю була енергетична інфраструктура.

До слова, уранці 11 квітня мешканці Києва та Київської області могли чути вибухи. Працювала протиповітряна оборона.

Теги: Київщина обстріл Центренерго

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві діти отруїлися наркотичними речовинами у шоколаді
У Києві діти отруїлися наркотичними речовинами у шоколаді
5 квiтня, 16:45
Росія не шкодує техніки, живої сили, безпілотників та бомб, щоб захопити Часів Яр
Що буде, якщо Росія захопить Часів Яр? Командир батальйону «Ахіллес» відповів
30 березня, 10:39
Рух «Чесно» дослідив, як взаємодіють десять найпопулярніших Telegram-каналів Дніпра
«Сіра зона» політичної реклами. Як керівники Дніпра зливають мільйони у Telegram влада і медіа
28 березня, 13:50
Вибуховою хвилею пошкоджені приватні будинки поруч
Атака дронів на Миколаївщину: рятувальники показали наслідки (фото)
25 березня, 09:38
Уповноважений із захисту державної мови нагадав, що відповідно до частини другої-четвертої статті 39 Закону про мову офіційні назви організацій державної і комунальної форм власності виконуються державною мовою
Жодних «Заїньок» і «Черьомушок»: омбудсмен закликає перейменувати дитячі садочки
20 березня, 20:04
У російському Слов'янську-на-Кубані палає нафтопереробний завод (відео)
У російському Слов'янську-на-Кубані палає нафтопереробний завод (відео)
17 березня, 03:45
Росія концентрує операції на захід від Авдіївки та Мар'їнки, міст Донецької області
Британська розвідка назвала напрямки, де РФ вестиме активні бої найближчі тижні
14 березня, 11:45
Падіння Іл-76 під Іваново: з'явилися нові кадри з місця події
Падіння Іл-76 під Іваново: з'явилися нові кадри з місця події
13 березня, 22:50
У Рязані пролунали вибухи: спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі
У Рязані пролунали вибухи: спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі
13 березня, 07:00

Події в Україні

У Миколаєві пролунали вибухи: є загиблі
У Миколаєві пролунали вибухи: є загиблі
Після знищення Трипільської ТЕС «Центренерго» втратило всю генерацію
Після знищення Трипільської ТЕС «Центренерго» втратило всю генерацію
«Нафтогаз» заявив про атаку на два сховища України
«Нафтогаз» заявив про атаку на два сховища України
Мер Українки закликав містян зачинити вікна після російської атаки: що сталося
Мер Українки закликав містян зачинити вікна після російської атаки: що сталося
У Кривому Розі стався вибух у багатоповерхівці, є загиблий (фото, відео)
У Кривому Розі стався вибух у багатоповерхівці, є загиблий (фото, відео)
Львівщина: росіяни атакували два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури (фото)
Львівщина: росіяни атакували два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
149K
У Києві пролунали вибухи
26K
Потоп у Оренбурзі: соцмережі висміяли символізм прапора міста
13K
Всі гроші пішли на міську площу: в Орську за дамбою стежили лише двоє людей
6636
В Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку
6006
Зростання кількості злочинів у Німеччині. Міністерка внутрішніх справ вирішила взятися за біженців
5962
Росія стрімко йде під воду: супутникові знімки

Новини

В Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку
Сьогодні, 06:53
Атака на Україну, пожежа в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Мінлива хмарність, тепло: прогноз погоди на 11 квітня
Сьогодні, 06:00
11 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Ініціатор листа нобелівських лауреатів на підтримку України радить науковцям переймати досвід Ейнштейна
Вчора, 19:45
Вдова Навального назвала «шкідливим» скасування санкцій ЄС проти Фрідмана та Авена
Вчора, 15:04

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua