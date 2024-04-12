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Окупанти атакували «Шахедами»: деталі нічної атаки

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Окупанти атакували «Шахедами»: деталі нічної атаки
фото ілюстративне

У результаті протиповітряного бою збито 16 ударних БпЛА

У ніч на 12 квітня 2024 року окупанти вкотре атакувала Україну дронами. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

«Противник атакував 17-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда (Крим) та керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої Донеччини», – йдеться в повідомленні.

У результаті протиповітряного бою авіацією Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито 16 ударних БпЛА типу «шахед» у межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей.

Окупанти атакували «Шахедами»: деталі нічної атаки фото 1

Нагадаємо, 11 квітня російські окупанти атакували об'єкти критичної енергетичної інфраструктури у чотирьох областях. Атаковані об’єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.

Унаслідок російської атаки у ніч на 11 квітня повністю знищена Трипільська тепло-електростанція, що на Київщині.

Теги: безпілотник шахед окупанти

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