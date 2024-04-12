Росіяни вдарили по вокзалу в Сумах: «Укрзалізниця» повідомила про наслідки

Росіяни здійснили авіаудар по цивільній інфраструктурі та житловому сектору міста Суми

Є пошкодження вікон, але колії цілі

Російські загарбники обстріляли вокзал у Сумах. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

Як зазначається, постраждалих немає, є пошкодження вікон, але колії цілі.

«У результаті ворожого обстрілу на вокзалі станції Суми постраждалих немає: всі пасажири та працівники вокзалу щойно покинули укриття. Є пошкодження вокзальних вікон, але колії цілі, всі поїзди прибуватимуть та вирушатимуть за розкладом», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні у Сумах пролунали вибухи. Перед цим в регіоні оголосили повітряну тривогу через пуски керованих авіаційних бомб.

Згодом виконуючий обов'язки міського голови Сум Артем Кобзар у коментарі «Суспільному» повідомив, що внаслідок атаки на місто є постраждалі. За словами Кобзаря, відомо, що у Сумах відразу двоє людей отримали поранення.

Крім того, сумська обласна військова адміністрація повідомила, що росіяни здійснили авіаудар по цивільній інфраструктурі та житловому сектору міста Суми. Крім того, в результаті удару частково зруйнована покрівля нежитлового приміщення, відбулося загоряння покрівлі,

пошкоджено два адміністративних нежитлових приміщення.