Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни обстріляли Куп'янський район: є загиблий та постраждалі (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Росіяни обстріляли Куп'янський район: є загиблий та постраждалі (фото)
Наслідки обстрілу Куп'янського району 12 квітня
фотот Офіс Генерального прокурора

12 квітня, близько 11:15, окупанти здійснили обстріл с. Моначинівка із використанням артилерії калібру 152 мм

Російські війська з артилерії обстріляли Куп'янськ-Узлоави та одне з сіл Куп'янського району. Є загиблий та постраждалі. Про це повідомляє  Офіс генпрокурора.

За даними слідства, 12 квітня, близько 11:15, окупанти здійснили обстріл с. Моначинівка із використанням артилерії калібру 152 мм.

«Постраждали чоловік 72 років та 76-річна жінка. Потерпілі від госпіталізації відмовились, медики надали їм допомогу на місці. Пошкоджено житлові будинки», – йдеться у повідомленні.

Читайте також: «Живемо під землею». Мешканці зруйнованого росіянами Оріхова розказали про свій побут
Наслідки обстрілу Куп'янського району 12 квітня
Наслідки обстрілу Куп'янського району 12 квітня
фотот Офіс Генерального прокурора

Також під ударом ворога було селище Купʼянськ-Вузловий.

«Загинув 64-річний чоловік. Попередньо, російські військові били по населеному пункту з артилерії», – додали в Офісі.

Наслідки обстрілу Куп'янського району 12 квітня
Наслідки обстрілу Куп'янського району 12 квітня
фотот Офіс Генерального прокурора
Читайте також: В України закінчилися ракети для Patriot? Повітряні сили відреагували

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Триває 779-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень.  Загалом, ворог завдав 54 ракетних та 126 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

У п'ятницю, 12 квітня, на Хмельниччині під час повітряної тривоги пролунали вибухи. У небі над регіоном працювала ППО. Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. ,Внаслідок атаки пошкоджено два приватних будинки. На місцях інциденту працюють всі відповідні служби. Тюрін наголосив, що наразі інформація про загиблих чи травмованих не надходила.

Теги: війна Луганщина обстріл окупанти прокурор військові розслідування жінка чоловік

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава Херсонщини Олександр Прокудін: На лівому березі Дніпра серед зниклих можуть бути десятки тисяч людей
Глава Херсонщини Олександр Прокудін: На лівому березі Дніпра серед зниклих можуть бути десятки тисяч людей Інтерв'ю
27 березня, 09:10
Добре збережена кам’яна плита із зображенням «Святого воїна», ймовірно, Святого Дмитра, могла бути окрасою одного із храмів Галицько-Волинського князівства
Правоохоронці запобігли незаконному продажу унікальної пам’ятки часів Київської Русі
15 березня, 14:59
Треба повністю утриматись від їжі, провести день у праці, але ввечері знайти час для відвідування церковної служби
Чистий понеділок: що заборонено робити в перший день Великого посту, прикмети та звичаї
18 березня, 09:37
ГУР зазначає, що на Херсонщині на початку березня окупанти влаштували фільтраційні заходи, під час яких затримували «неблагонадійних» українців
На окупованих територіях росіяни змушують українців брати участь у «виборах»: які методи використовують
16 березня, 14:18
Роман Шворінь любив грати у волейбол, а також кататися на скейті й велосипеді
Загинув у Маріуполі. Згадаймо 14-річного Романа Шворіня
18 березня, 09:00
Неназваний представник уряду розповів, що сайт з вербування французів на війну в Україну має «російський слід»
Франція заблокувала сайт, який нібито вербував добровольців на війну в Україні
28 березня, 17:02
Ілон Макс зробив нову скандальну заяву щодо війни в Україні
Ілон Маск заявив, що Росія може захопити Одесу
31 березня, 00:48
ЗСУ перевезуть репатрійовані тіла до визначених державних установ
Україна повернула тіла 121 загиблого захисника
29 березня, 12:47
Розвідка перехопила розмову росіянина щодо факту мародерства армії РФ
Перехоплення ГУР: житель Білгорода пожалівся на мародерство російської армії
4 квiтня, 19:54

Події в Україні

СБУ повідомила про підозру одному із очільників Московської церкви в Україні
СБУ повідомила про підозру одному із очільників Московської церкви в Україні
Експерт розповів про проблеми окупантів на Запорізькій АЕС
Експерт розповів про проблеми окупантів на Запорізькій АЕС
У Сумах пролунали вибухи під час тривоги, є травмовані та руйнування (оновлено)
У Сумах пролунали вибухи під час тривоги, є травмовані та руйнування (оновлено)
Російська ракета влучила у п'ятиповерхівку в Костянтинівці, є постраждалі
Російська ракета влучила у п'ятиповерхівку в Костянтинівці, є постраждалі
Уряд виділив додаткові 2,5 млрд грн на будівництво укриттів у школах
Уряд виділив додаткові 2,5 млрд грн на будівництво укриттів у школах
Росіяни обстріляли Куп'янський район: є загиблий та постраждалі (фото)
Росіяни обстріляли Куп'янський район: є загиблий та постраждалі (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
168K
Ветеран АТО розповів, як Залужний збирався змінити хід війни
118K
Одна з країн Європи заманює українських біженців збільшенням виплат
81K
Понад 1000 євро за кг: у світі набуває популярності новий овоч
65K
Патрульна поліція нехай патрулює, а усі інші правоохоронні органи мають мобілізувати мінімум 50% апарату
29K
Новий закон про мобілізацію. Кому приготуватися
18K
Турецький мирний план. Путін бігом підтвердив готовність

Новини

ЄС готує окремий режим санкцій для РФ, Іран зробив заяву щодо атаки на Ізраїль: головне за ніч
Сьогодні, 06:53
Короткочасні дощі в низці областей: прогноз погоди на 12 квітня
Сьогодні, 04:25
12 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15
В Україні має бути створений місцевий ринок газу – Українська енергетична біржа
Вчора, 17:51
Україна має боротися за виключення з-під дії екологічного податку ЄС – GMK Center
Вчора, 14:57
В Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку
Вчора, 06:53

Прес-релізи

Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
12 квiтня, 14:46
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua