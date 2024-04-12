Росіяни обстріляли Куп'янський район: є загиблий та постраждалі (фото)

12 квітня, близько 11:15, окупанти здійснили обстріл с. Моначинівка із використанням артилерії калібру 152 мм

Російські війська з артилерії обстріляли Куп'янськ-Узлоави та одне з сіл Куп'янського району. Є загиблий та постраждалі. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, 12 квітня, близько 11:15, окупанти здійснили обстріл с. Моначинівка із використанням артилерії калібру 152 мм.

«Постраждали чоловік 72 років та 76-річна жінка. Потерпілі від госпіталізації відмовились, медики надали їм допомогу на місці. Пошкоджено житлові будинки», – йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілу Куп'янського району 12 квітня фотот Офіс Генерального прокурора

Також під ударом ворога було селище Купʼянськ-Вузловий.

«Загинув 64-річний чоловік. Попередньо, російські військові били по населеному пункту з артилерії», – додали в Офісі.

Наслідки обстрілу Куп'янського району 12 квітня фотот Офіс Генерального прокурора

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Триває 779-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 54 ракетних та 126 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

У п'ятницю, 12 квітня, на Хмельниччині під час повітряної тривоги пролунали вибухи. У небі над регіоном працювала ППО. Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. ,Внаслідок атаки пошкоджено два приватних будинки. На місцях інциденту працюють всі відповідні служби. Тюрін наголосив, що наразі інформація про загиблих чи травмованих не надходила.