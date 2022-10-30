Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти ввели військову цензуру у Мелітополі – мер

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти ввели військову цензуру у Мелітополі – мер
З перших днів окупації рашисти заблокували на Запоріжжі українських операторів зв’язку та Інтернет-провайдерів
фото ілюстративне

Якщо при перевірці телефону окупанти побачать проукраїнське джерело інформації, до жителя будуть застосовані штрафи

Російські загарбники запровадили інформаційну блокаду на окупованих територіях Запорізької області. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі FreeДом.

«Окупанти ввели військову цензуру – будуть перевіряти телефони жителів і виявляти з ким і про що людина спілкується, де і які новини читає. Якщо при перевірці телефону окупанти побачать проукраїнське джерело інформації, до жителя будуть застосовані штрафи. При повторній перевірці – «кримінальна відповідальність». Іншими словами, російські військові посадять людину «на підвал», – розповів Федоров.

Федоров також нагадав, що з перших днів окупації Мелітополя та інших територій Запорізької області рашисти заблокували українських операторів зв’язку, Інтернет-провайдерів, теле- та радіомовлення.

Раніше Федоров повідомляв, що окупанти продовжують тримати в заручниках населення окупованих Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей. Рашисти навмисно утримують українців, оскільки потім виїхати буде складніше.

До слова, триває 249-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Яковлівка, Бахмут, Бахмутське, Олександропіль, Кам’янка, Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка Донецької області.

Теги: Мелітополь Запоріжжя окупанти росія Україна війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вчора окупанти випустили з Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей всього 94 людини
Мер Мелітополя пояснив, чому рашисти тримають в заручниках населення окупованих територій
26 жовтня, 10:02
Міський голова Мелітополя розповів, як педагоги-зрадники мучать дітей за мову
Міський голова Мелітополя розповів, як педагоги-зрадники мучать дітей за мову
25 жовтня, 15:41
Військові прикриваються цивільним населенням
В окупованому Мелітополі перебувають білоруські військові – Федоров
25 жовтня, 03:52

Події в Україні

Бояться, бо ЗСУ близько. Окупанти підривають мости на Луганщині – Гайдай
Бояться, бо ЗСУ близько. Окупанти підривають мости на Луганщині – Гайдай
Окупанти ввели військову цензуру у Мелітополі – мер
Окупанти ввели військову цензуру у Мелітополі – мер
Як отримати безкоштовні дрова у прифронтових регіонах: роз’яснення уряду
Як отримати безкоштовні дрова у прифронтових регіонах: роз’яснення уряду
Путін хоче переговорів з Україною. Кремль послав черговий сигнал
Путін хоче переговорів з Україною. Кремль послав черговий сигнал
Центр стратегічних комунікацій виявив черговий фейк рашистів
Центр стратегічних комунікацій виявив черговий фейк рашистів
Італія передала Україні важке озброєння: деталі
Італія передала Україні важке озброєння: деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
Росія перекинула до Білорусі ще один ешелон техніки і «кадировців»
21K
Безпрецедентна подія. ЗСУ знищили одразу цілу артилерійську батарею окупантів
18K
Путін хоче переговорів з Україною. Кремль послав черговий сигнал
15K
Гречка у магазинах Києва здивувала ціною (фото)
10K
Наступ росіян тривав з ранку. Ішли хвилями, піхота на бронетехніці
8858
30 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Новини

Росія перекинула до Білорусі ще один ешелон техніки і «кадировців»
Сьогодні, 07:06
У російських лікарнях колапс через велику кількість поранених рашистів
Вчора, 07:31
На Донеччині ЗСУ знищили 300 окупантів, що готувались до атаки – Генштаб
Вчора, 07:11
Незалежність Калмикії та прогноз щодо зарплат українців. П'ять головних новин 28 жовтня
28 жовтня, 21:00
ЗСУ за добу уразили 25 районів зосередження окупантів – Генштаб
28 жовтня, 07:24
Пригожин створює авіаційний загін у своїй приватній армії – ISW
28 жовтня, 06:37

Прес-релізи

В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
27 жовтня, 12:11
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту