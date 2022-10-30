Окупанти ввели військову цензуру у Мелітополі – мер

З перших днів окупації рашисти заблокували на Запоріжжі українських операторів зв’язку та Інтернет-провайдерів

Якщо при перевірці телефону окупанти побачать проукраїнське джерело інформації, до жителя будуть застосовані штрафи

Російські загарбники запровадили інформаційну блокаду на окупованих територіях Запорізької області. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі FreeДом.

«Окупанти ввели військову цензуру – будуть перевіряти телефони жителів і виявляти з ким і про що людина спілкується, де і які новини читає. Якщо при перевірці телефону окупанти побачать проукраїнське джерело інформації, до жителя будуть застосовані штрафи. При повторній перевірці – «кримінальна відповідальність». Іншими словами, російські військові посадять людину «на підвал», – розповів Федоров.

Федоров також нагадав, що з перших днів окупації Мелітополя та інших територій Запорізької області рашисти заблокували українських операторів зв’язку, Інтернет-провайдерів, теле- та радіомовлення.

Раніше Федоров повідомляв, що окупанти продовжують тримати в заручниках населення окупованих Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей. Рашисти навмисно утримують українців, оскільки потім виїхати буде складніше.

До слова, триває 249-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Яковлівка, Бахмут, Бахмутське, Олександропіль, Кам’янка, Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка Донецької області.