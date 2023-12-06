Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти вчергове обстріляли Донецьку область: є поранені

Діана Гасюк
glavcom.ua
Окупанти вчергове обстріляли Донецьку область: є поранені
фото з відкритих джерел

Унаслідок атаки поранення отримали 4 людей

Сьогодні, 6 грудня російські загарбники вчергове обстріляли Донецьку область. В результаті атаки поранення отримали 4 людей.
Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

За даними прокуратури, сьогодні, 6 грудня, війська вкотре обстріляли з танків Авдіївку.

Один з ударів прийшовся по житловому сектору. Під обстріл потрапили двоє громадян - 46-річний чоловік, який перебував поблизу свого будинку, та жінка 72 років, що знаходилась у квартирі.

Окупанти, ймовірно, з С-300 вдарили й по селу Андріївці Краматорського району. В епіцентрі вибуху опинилось підприємство, де зазнав поранень 39-річний працівник.

Окрім цього, війська РФ поцілили по селу Неліпівці - на подвір’ї дістала тілесні ушкодження 72-річна пенсіонерка.

Зазначається, що у постраждалих мінно-вибухові травми й осколкові поранення. Вибухами пошкоджено житлові будинки й автотранспорт.

Нагадаємо, триває 651-ша доба широкомасштабної війни РФ проти України. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 83 бойових зіткнення. Ворог завдав два ракетних та 71 авіаційний удар, здійснив  65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: поранення ворог населення інфраструктура чоловік жінка обстріл прокуратура

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Війна є тестом на усвідомлений вибір: виходити з триколорного вольєра чи до скону страждати в його кутку
Синдром завченої безпорадності
27 листопада, 09:02
Дитячий письменник помер на місці від трьох пострілів з пістолета
Вбивство письменника Володимира Вакуленка: поліція встановила особи окупантів
14 листопада, 13:27
Гетманцев здивувався, чому жінки мають сплачувати все життя ПДВ за товари, потреба в яких «обумовлена самою природою жінки»
Гетманцев пояснив, як подолати дискримінацію через засоби жіночої гігієни
24 листопада, 16:09
БпЛА противника заходили на атаку Києва хвилями, з різних напрямків
У Києві та області ППО збила близько десятка «шахедів»: деталі нічної атаки
19 листопада, 06:00
За даними слідства, власник приватного товариства запропонував Кубракову нерухомість у зведених новобудовах загальною площею понад 5200 кв. м
Правоохоронці викрили підприємця, який пропонував хабар Кубракову
21 листопада, 18:50
Мар'яна Безугла зробила провокативний допис, в якому заявила, що Залужний – жива людина, з якої роблять ідола, щоб потім просто використати
Нардепка Буймістер звернулась до генпрокурора щодо висловлювань Безуглої
27 листопада, 18:29
Закарпатські митники склали на подружжя протоколи про адміністративне правопорушення
Подружжя намагалося вивезти до Угорщини під одягом прикрас на 15 мільйонів
26 листопада, 19:28
Ердоган запропонував країнам об'єднати зусилля задля допомоги Газі
Ердоган зробив пропозицію країнам із «сильними кишенями»
22 листопада, 15:20
Російські окупанти щодня цинічно порушують правила ведення війни
ЗСУ перевіряють відео розстрілу українських військових, які здавалися в полон
2 грудня, 21:52

Події в Україні

Окупанти вчергове обстріляли Донецьку область: є поранені
Окупанти вчергове обстріляли Донецьку область: є поранені
Зеленський розповів про підготовку дій взимку в міжнародній дипломатії
Зеленський розповів про підготовку дій взимку в міжнародній дипломатії
Прикордонники показали, як укріплюють кордон із Білоруссю (фото)
Прикордонники показали, як укріплюють кордон із Білоруссю (фото)
Ліквідація екснардепа Киви та новий пакет допомоги від США. Головне за 6 грудня
Ліквідація екснардепа Киви та новий пакет допомоги від США. Головне за 6 грудня
ЗСУ вдарили по вертольоту ворога – Генштаб
ЗСУ вдарили по вертольоту ворога – Генштаб
Україна повернула додому вісьмох викрадених Росією дітей
Україна повернула додому вісьмох викрадених Росією дітей

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
52K
Німецький депутат пропонує відсилати українських біженців на війну
31K
ЗСУ повідомили, які є обмеження за віком та статтю для служби в армії
27K
День Збройних сил України 2023: теплі привітання у листівках, віршах і прозі
23K
В останньому дописі у соцмережі Кива згадував про смерть
22K
Один із лідерів української діаспори у РФ пояснив, кому Кремль тепер дозволяє говорити українською
17K
Афера під Києвом. Батюшка Московського партіархату відібрав храм у громади села

Новини

Асоціація оборонних підприємств виділила 10 стипендій для підтримки студентів НАУ
Сьогодні, 14:57
Стало відомо, де перебуває Порошенко, якого не випустили до США (фото)
Сьогодні, 10:43
Кількість ворожих штурмів зросла: Генштаб назвав найгарячіші райони
Сьогодні, 07:22
Морозно, місцями опади: прогноз погоди на 6 грудня
Сьогодні, 05:57
6 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Скандали, інтриги, розслідування – яких політиків шукали українці в листопаді
Вчора, 18:47

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua