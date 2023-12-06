Окупанти вчергове обстріляли Донецьку область: є поранені

Унаслідок атаки поранення отримали 4 людей

Сьогодні, 6 грудня російські загарбники вчергове обстріляли Донецьку область. В результаті атаки поранення отримали 4 людей.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

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За даними прокуратури, сьогодні, 6 грудня, війська вкотре обстріляли з танків Авдіївку.

Один з ударів прийшовся по житловому сектору. Під обстріл потрапили двоє громадян - 46-річний чоловік, який перебував поблизу свого будинку, та жінка 72 років, що знаходилась у квартирі.

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Окупанти, ймовірно, з С-300 вдарили й по селу Андріївці Краматорського району. В епіцентрі вибуху опинилось підприємство, де зазнав поранень 39-річний працівник.

Окрім цього, війська РФ поцілили по селу Неліпівці - на подвір’ї дістала тілесні ушкодження 72-річна пенсіонерка.

Зазначається, що у постраждалих мінно-вибухові травми й осколкові поранення. Вибухами пошкоджено житлові будинки й автотранспорт.

Нагадаємо, триває 651-ша доба широкомасштабної війни РФ проти України. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 83 бойових зіткнення. Ворог завдав два ракетних та 71 авіаційний удар, здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.