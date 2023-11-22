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Ердоган зробив пропозицію країнам із «сильними кишенями»

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ердоган зробив пропозицію країнам із «сильними кишенями»
Ердоган запропонував країнам об'єднати зусилля задля допомоги Газі
колаж: Milliyet

Ердоган закликав країни світу допомогти Палестині

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган закликав країни з «сильними кишенями» допомогти фонду відновлення Гази, створеному в рамках саміту Організації ісламського співробітництва (ОІВ) в Ер-Ріяді. Його слова наводить Офіс президента Туреччини. 

Ердоган зазначив, що Туреччина докладе всіх зусиль для відновлення анклаву. На його думку, інші країни, які мають можливість, повинні «засунути руки в кишені» та допомогти Газі. «Ми надали необхідну підтримку створеному фонду, ми разом озвучили це на конференції в Ер-Ріяді, ми маємо надати необхідну підтримку і там», – заявив політик.

Крім того Ердоган зазначив, що влада Туреччини не має наміру миритися з політикою Ізраїлю, який «розростається за рахунок безперервних окупацій та узурпації земель».

«Ми не можемо і не будемо терпіти політику Ізраїлю, який розширився завдяки постійним окупаціям, захопленням землі та масовим вбивствам пригноблених... Газа належить палестинцям і залишиться такою, якщо буде воля Божа. Я хотів би ще раз висловити важливість нашої, як ісламського світу, підтримки палестинської справи», – зазначив турецький лідер. 

Нагадаємо, Ізраїль обурений висловлюваннями президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, який заявив, що не вважає ХАМАС терористичною групою. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Ізраїлю Ліор Хаят, пише The Times of Israel. Він також заявив, що «спроба президента Туреччини захистити терористичну організацію та його підбурювальні слова не змінять тих жахів, які бачив увесь світ».

Раніше Ердоган вступив у відкритий конфлікт із Блінкеном. Заява держсекретаря США Ентоні Блінкена про його єврейське походження стала найбільшою помилкою на тлі ситуації у Секторі Гази. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, пише видання Hurriyet. 

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Теги: Туреччина Ізраїль президент ХАМАС влада населення Офіс президента конфлікт

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