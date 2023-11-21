Правоохоронці викрили підприємця, який пропонував хабар Кубракову

Окрім власника товариства про підозру повідомлено керівниці держпідприємства

Правоохоронці викрили підприємця, який пропонував хабар віцепрем'єр-міністру з відновлення України Олександру Кубракову. Його було затримано слідчими Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

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За даними слідства, власник приватного товариства запропонував Кубракову нерухомість у зведених новобудовах загальною площею понад 5200 кв. м орієнтовною вартістю понад 170 млн грн.

В обмін на це Кубраков мав залишити в силі раніше укладені з товариством угоди щодо будівництва житлового комплексу. Вказаний комплекс знаходиться на земельній ділянці Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури. Також Кубраков мав посприяти в отриманні дозвільних документів та необхідних погоджень.

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Для того, щоб приховати злочин, нерухомість планувалось оформити на довірену особу посадовця.

Як з'ясували детективи, на момент викриття злочину на довірену особу було оформлено особу 15 квартир у Києві.

Окрім цього підозру отримала керівниця державного підприємства. За даними САП вона входить до сфери управління Міністерства розвитку громад. Між цим підприємством і приватним товариством-забудовником було укладено ряд договорів з метою будівництва на земельній ділянці, яка належить державі, житлових будинків.

Раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру народному депутату, якого викрито на наданні хабаря одному з міністрів.