Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Правоохоронці викрили підприємця, який пропонував хабар Кубракову

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Правоохоронці викрили підприємця, який пропонував хабар Кубракову
За даними слідства, власник приватного товариства запропонував Кубракову нерухомість у зведених новобудовах загальною площею понад 5200 кв. м
фото: НАБУ

Окрім власника товариства про підозру повідомлено керівниці держпідприємства

Правоохоронці викрили підприємця, який пропонував хабар віцепрем'єр-міністру з відновлення України Олександру Кубракову. Його було затримано слідчими Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

За даними слідства, власник приватного товариства запропонував Кубракову нерухомість у зведених новобудовах загальною площею понад 5200 кв. м орієнтовною вартістю понад 170 млн грн.

Правоохоронці викрили підприємця, який пропонував хабар Кубракову фото 1

В обмін на це Кубраков мав залишити в силі раніше укладені з товариством угоди щодо будівництва житлового комплексу. Вказаний комплекс знаходиться на земельній ділянці Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури. Також Кубраков мав посприяти в отриманні дозвільних документів та необхідних погоджень.

Для того, щоб приховати злочин, нерухомість планувалось оформити на довірену особу посадовця.

Як з'ясували детективи, на момент викриття злочину на довірену особу було оформлено особу 15 квартир у Києві.

Окрім цього підозру отримала керівниця державного підприємства. За даними САП вона входить до сфери управління Міністерства розвитку громад. Між цим підприємством і приватним товариством-забудовником було укладено ряд договорів з метою будівництва на земельній ділянці, яка належить державі, житлових будинків.

Раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру народному депутату, якого викрито на наданні хабаря одному з міністрів. 

Теги: прокуратура нерухомість хабар злочин обмін суддя Олександр Кубраков

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський диктатор готовий знову заморити українців голодом
Росія хотіла повторити Голодомор. Важливо, аби світ про це знав
18 листопада, 16:00
Затримали посадовця під час отримання грошей у його кабінеті
У Чернівцях голова ВЛК вимагав у військового хабар за встановлення групи інвалідності
17 листопада, 16:25
Олега Бойка (праворуч) визнано винним у розгоні Майдану 30 листопада 2013 року
Розгін Євромайдану: суд виніс вирок ексберкутівцю Бойку
14 листопада, 22:14
В Ужгороді ціни на квартири зросли як у доларах, так і у гривнях
В одному з міст України різко зросли ціни на житло
14 листопада, 22:06
Підозрюваному інкримінують незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами
Старший помічник заступника Залужного отримав підозру
9 листопада, 11:43
Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта був звільнений президентом країни
Політична ротація у Португалії: прем'єр-міністр йде у відставку через корупцію
9 листопада, 10:39
Російська ракета влучила в надбудову цивільного судна під прапором Ліберії
Кубраков: Атаковане окупантами іноземне судно на Одещині мало перевозити руду у Китай
8 листопада, 20:31
Вирішується питання про оголошення фігурантці підозри
Вимагала хабар за зберігання гуманітарки: затримано посадовицю столичного іподрому
7 листопада, 13:47
ХАМАС готовий обміняти заручників на палестинських ув’язнених
ХАМАС хоче обміняти заручників на палестинських ув’язнених
29 жовтня, 02:51

Події в Україні

Нічна «бавовна» в Джанкої: названо попередні втрати рашистів (відео)
Нічна «бавовна» в Джанкої: названо попередні втрати рашистів (відео)
Окупанти зазнають втрат далеко від лінії фронту – британська розвідка
Окупанти зазнають втрат далеко від лінії фронту – британська розвідка
Українські воїни знищили російський «Бук»
Українські воїни знищили російський «Бук»
Ця зима буде легшою: ВМС пояснили чому
Ця зима буде легшою: ВМС пояснили чому
Поранені діти на Херсонщині та значні руйнування на Донеччині: яка ситуація в регіонах
Поранені діти на Херсонщині та значні руйнування на Донеччині: яка ситуація в регіонах
Міненерго пояснило, за яких умов українцям почнуть відключати світло
Міненерго пояснило, за яких умов українцям почнуть відключати світло

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
Син засновника ХАМАС виступив в ООН на показі документального фільму про Ізраїль
36K
В одній з країн ЄС українським біженцям доведеться зустрічати Різдво у холодних наметах
31K
Порошенко везе на Схід рекордну партію техніки (фото)
16K
Аналітики пояснили, чому Україна досі не використала у бою надіслані союзниками танки Abrams
11K
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
7181
Інститут демографії повідомив, скільки українців перебуває за кордоном

Новини

В Україні потеплішає: прогноз погоди на 24 листопада
Сьогодні, 06:31
24 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Коломойський звернувся до генпрокурора з відкритим листом
Вчора, 16:00
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
Вчора, 13:54
На одному з напрямків ворог посилив атаки – Генштаб
Вчора, 07:11
Вітер та мокрий сніг: прогноз погоди на 23 листопада
Вчора, 05:50

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua