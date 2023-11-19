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У Києві та області ППО збила близько десятка «шахедів»: деталі нічної атаки

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Києві та області ППО збила близько десятка «шахедів»: деталі нічної атаки
БпЛА противника заходили на атаку Києва хвилями, з різних напрямків
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Ворог активізував атаки на Київ

Росія другу добу поспіль атакує Київ дронами. Уночі 19 листопада сили ППО знищили близько десятка ворожих безпілотників. Про це розповів голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

За попередніми даними, російська армія для атаки застосувала боєприпаси типу «Shahed». Повідомляється, що БпЛА противника були запущені багатьма групами й заходили на атаку Києва хвилями, з різних напрямків, водночас постійно змінюючи вектори руху за маршрутом.

Силами та засобами ППО на території Києва та на підступах до міста було уражено близько десятка ворожих цілей. 

За попередньою інформацією, в місті не зафіксовано критичних руйнувань. Немає інформації про постраждалих. 

«Як бачите, ворог активізував атаки на Київ. Тому будьте уважними та відповідальними і не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Бережіть себе», – зазначив Сергій Попко.

Нагадаємо, тривога почала поширюватися близько 21:00 18 листопада. У Києві сирени пролунали о 22:46. Повітряні Сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА.

О 23:30 тривогу в Києві скасували, але через п'ять хвилин її було оголошено знову.

Під час повітряної тривоги на підступах до Києва працювали українські сили протиповітряної оборони.

Теги: безпілотник війна ворог армія

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