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Вбивство письменника Володимира Вакуленка: поліція встановила особи окупантів

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Вбивство письменника Володимира Вакуленка: поліція встановила особи окупантів
Дитячий письменник помер на місці від трьох пострілів з пістолета
фото: Сергій Болвінов/Facebook

Обидва вбивці народилися в Луганську та перейшли на бік окупантів 

Під час окупації Харківщини росіяни позбавили життя дитячого письменника, поета і лауреата численних літературних премій Володимира Вакуленка. Тепер стало відомо, що його вбивцями буди два зрадники, уродженці тимчасово окупованого Луганську, про що розповів начальник Слідчого управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

Він повідомив, що Володимир Вакуленко помер на місці від трьох пострілів з пістолета калібру 9 мм. Болвінов додав, що цю справу розслідували багато місяців, і тепер точно відомо, хто стріляв.

Вбивство письменника Володимира Вакуленка: поліція встановила особи окупантів фото 1

«50-річний чоловік народився в Луганську і прожив там все життя. На Ізюмщину він прийшов разом з окупаційною армією. Кулеметник зі стрілецького полку так званого мобілізаційного резерву ЛНР. Кулі саме з такої зброї знайшли в тілі вбитого письменника. Точно встановили і другого фігуранта. Чітко знаємо, яким підрозділом він командував – це командир військовослужбовців рф 4 роти 4 батальйону 204 стрілецького полку того ж мобрезерву. Так само луганчанин, йому 33 роки, і саме він віддав наказ стратити українця Вакуленка», – йдеться у повідомленні поліцейського.

Він додав, що жертвами вже встановлених окупантів, окрім дитячого письменника, стали ще троє цивільних. Зафіксовано та підкріплено доказами також і те, що ці двоє незаконно позбавляли волі сина Володимира Вакуленка та одного з мешканців цього ж села.

«Обом воєнних злочинців ми повідомили про підозру заочно, по ним зібрано достатньо доказів. Ми інкримінуємо їм порушення законів та звичаїв війни, жорстоке поводження з цивільним населенням. І не зупиняємося в розслідуванні цієї справи. Адже разом із цими двома були ще співучасники - кадрові російські військові. Ми знаємо їхні імена та позивні. І обов’язково встановимо особистості. Відповідати буде кожен», - підкреслив Болвінов.

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Дитячого письменника Володимира Вакуленка росіяни викрали прямо з дому разом із хворим сином. Через деякий час їх повернули, але згодом письменника знову забрали, вже самого. Це сталося ще на початку березня двадцять другого, після того родичі більше нічого не чули про Володимира.

Вижити письменнику не вдалося – окупанти вбили його, а тіло ми знайшли рік тому на місці масового поховання, під номером 319. Експертизи підтвердили, що це саме Володимир Вакуленко. Слідчі слідчого управління одразу розпочали розслідування. Багато місяців кропіткої роботи і тепер ми можемо сказати – встановили тих, хто скоїв цей злочин.

Болвінов нагадав, що Володимир Вакуленко був не просто патріотом та українським письменником, а й активістом, волонтером. Своєї позиції він приховувати не вмів, тому до нього прийшли одразу після окупації села. Він знав, що  так буде і в своєму щоденнику встиг зафіксувати ці думки.

«Сьогодні десятий день окупації. Розумію, що якщо ці рукописи потраплять до рук ФСБ, яка має прийти після рашиської дивізії "Z" ось тільки закінчаться бої, але все ж розраховую їх передати в разі довготривалої окупації в руки міжнародних організацій, а вони за правилами міжнародних спільнот, будуть. Все ж я вірую в ЗСУ. Отак як в Бога, хай не гнівиться на мене», - писав Вакуленко.

Читайте також: Номер 319. Поет Володимир Вакуленко – ще одна жертва російської агресії

Теги: окупанти розслідування чоловік злочин поховання росіяни письменник

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