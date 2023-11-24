Гетманцев пояснив, як подолати дискримінацію через засоби жіночої гігієни

Гетманцев здивувався, чому жінки мають сплачувати все життя ПДВ за товари, потреба в яких «обумовлена самою природою жінки»

Гетманцев готується до щорічного конгресу, темою якого у 2024 році буде гендерна дискримінація в оподаткуванні

Глава податкового парламентського комітету Данило Гетманцев повідомив, що як представник від України в Академічному комітеті Європейської асоціації професорів податкового права (EATLP) готується до щорічного конгресу, темою якого у 2024 році буде гендерна дискримінація в оподаткуванні. З цього приводу нардеп порушив питання ставлення українського суспільства до оподаткування ПДВ жіночих гігієнічних засобів. Про це Гетманцев написав у Telegram.

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«Виникає дуже просте питання – чому ж тоді українські жінки зобов'язані сплачувати протягом більшої частини свого життя ПДВ щомісячно купуючи гігієнічні товари, потреба в яких обумовлена самою природою жінки?» – зауважив Гетманцев.

Допис Гетманцева фото: скріншот

Нардеп запитав у читачів свого каналу, чи можна вважати податки на засоби жіночої гігієни дискримінацією.

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«Чи можна вважати ПДВ на жіночі гігієнічні засоби, який наразі в Україні становить 20%, проявом податкової дискримінації за гендерною ознакою?» – написав Гетманцев.

Щоправда, згодом глава податкового парламентського комітету визнав, що наразі подібне рішення прийняти не можливо.

Згодом Гетманцев опублікував новий допис фото: скріншот

«Наразі ми не можемо приймати жодні подібні антидискримінаційні пільги, навіть якщо вони вбачаються і популярними, і сучасними. Просто не можемо дозволити собі цю розкіш у цей надскладний час. А саму тему для дискусії я запропонував аби звернути увагу на різницю в рівні нашої суспільної фінансової дискусії, обговорюваних питань та суспільної фінансової проблематики, що хвилює людей по той бік кордону з ЄС», – пояснив нардеп.

Нагадаємо, Верховна Рада обговорює питання збільшення акцизу на скраплений газ – пропонується збільшення ставки акцизу більш ніж утричі – з поточних €52/1000 л до €169/1000 л.

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До слова, інфляція, яка значно сповільнилася в цьому році, вже створює певні складнощі з виконанням бюджету – і в частині податків, що адмініструються податковою, і в частині митних зборів.