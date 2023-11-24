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Гетманцев пояснив, як подолати дискримінацію через засоби жіночої гігієни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Гетманцев пояснив, як подолати дискримінацію через засоби жіночої гігієни
Гетманцев здивувався, чому жінки мають сплачувати все життя ПДВ за товари, потреба в яких «обумовлена самою природою жінки»
фото з відкритих джерел

Гетманцев готується до щорічного конгресу, темою якого у 2024 році буде гендерна дискримінація в оподаткуванні

Глава податкового парламентського комітету Данило Гетманцев повідомив, що як представник від України в Академічному комітеті Європейської асоціації професорів податкового права (EATLP) готується до щорічного конгресу, темою якого у 2024 році буде гендерна дискримінація в оподаткуванні. З цього приводу нардеп порушив питання ставлення українського суспільства до оподаткування ПДВ жіночих гігієнічних засобів. Про це Гетманцев написав у Telegram.

«Виникає дуже просте питання – чому ж тоді українські жінки зобов'язані сплачувати протягом більшої частини свого життя ПДВ щомісячно купуючи гігієнічні товари, потреба в яких обумовлена самою природою жінки?» – зауважив Гетманцев.

Допис Гетманцева
Допис Гетманцева
фото: скріншот

Нардеп запитав у читачів свого каналу, чи можна вважати податки на засоби жіночої гігієни дискримінацією.

«Чи можна вважати ПДВ на жіночі гігієнічні засоби, який наразі в Україні становить 20%, проявом податкової дискримінації за гендерною ознакою?» – написав Гетманцев.

Щоправда, згодом глава податкового парламентського комітету визнав, що наразі подібне рішення прийняти не можливо.

Згодом Гетманцев опублікував новий допис
Згодом Гетманцев опублікував новий допис
фото: скріншот

«Наразі ми не можемо приймати жодні подібні антидискримінаційні пільги, навіть якщо вони вбачаються і популярними, і сучасними. Просто не можемо дозволити собі цю розкіш у цей надскладний час. А саму тему для дискусії я запропонував аби звернути увагу на різницю в рівні нашої суспільної фінансової дискусії, обговорюваних питань та суспільної фінансової проблематики, що хвилює людей по той бік кордону з ЄС», – пояснив нардеп.

Нагадаємо, Верховна Рада обговорює питання збільшення акцизу на скраплений газ – пропонується збільшення ставки акцизу більш ніж утричі – з поточних €52/1000 л до €169/1000 л.

До слова, інфляція, яка значно сповільнилася в цьому році, вже створює певні складнощі з виконанням бюджету – і в частині податків, що адмініструються податковою, і в частині митних зборів.

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Теги: податки жінка Данило Гетманцев

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