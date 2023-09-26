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В окупованому Донецьку прогриміли потужні вибухи (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В окупованому Донецьку прогриміли потужні вибухи (відео)
фото: скрін із відео

Офіційної інформації поки немає

У районі Металургійного заводу в Донецьку прогриміли потужні вибухи. Відповідні відео з’явилися в Telegram-каналах.

Повідомляють про приліт. У небо піднімається дим.

Офіційної інформації поки немає.

Нагадаємо, вчора у тимчасово окупованому Сорокино (колишній Краснодон) на Луганщині детонували боєприпаси.

До слова, триває 579-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося понад 32 бойових зіткнення.

Теги: Донецьк війна окупанти ЗСУ

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