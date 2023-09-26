В окупованому Донецьку прогриміли потужні вибухи (відео)

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У районі Металургійного заводу в Донецьку прогриміли потужні вибухи. Відповідні відео з’явилися в Telegram-каналах.

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Повідомляють про приліт. У небо піднімається дим.

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Нагадаємо, вчора у тимчасово окупованому Сорокино (колишній Краснодон) на Луганщині детонували боєприпаси.

До слова, триває 579-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося понад 32 бойових зіткнення.