У Дніпрі СБУ затримала російського агента, який шпигував за ЗСУ

Агент збирав дані про переміщення підрозділів ЗСУ, задіяних у контрнаступі на східному фронті

Зловмисник видавав себе за українського військового

Контррозвідка Служби безпеки провела багатоетапну спецоперацію, у результаті якої затримала агента ФСБ у Дніпрі. Він збирав дані про переміщення підрозділів ЗСУ, які задіяні у контрнаступі на східному фронті. Про це повідомляє СБУ.

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Для маскування зловмисник перед виходом на завдання перевдягався у військову форму українських захисників.

За даними СБУ, в зоні особливої уваги російського агента були маршрути руху залізничних ешелонів з новітньою військовою технікою, озброєнням та боєприпасами Сил оборони. Також він намагався виявити в районі обласного центру бойові позиції української ППО.

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Для збору розвідінформації агент регулярно об’їжджав територію міста, де фотографував українські об’єкти. Отримані дані він передавав «куратору» з ФСБ через месенджер.

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фото: СБУ

«За кожне виконане завдання ворожий поплічник отримував від російської спецслужби грошову винагороду. Щоб приховати канали фінансування, агент одержував кошти на банківську картку за допомогою криптовалютних операцій», – розповідають у СБУ.

За наявними даними, агентурні розвіддані потрібні були окупантам для планування бойових операцій та диверсій, спрямованих на сповільнення українського контрнаступу в районах Вугледара та Новосілки.

Співробітники СБУ затримали російського агента під час виконання ним ворожого завдання поблизу одного зі стратегічних об’єктів у Дніпрі. Під час обшуків у фігуранта виявили мобільний телефон із доказами листування з агресором, а також набої до автоматичної зброї.

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Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його злочинних дій за ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Наразі він під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.