Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

У Дніпрі СБУ затримала російського агента, який шпигував за ЗСУ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Дніпрі СБУ затримала російського агента, який шпигував за ЗСУ
Агент збирав дані про переміщення підрозділів ЗСУ, задіяних у контрнаступі на східному фронті
фото: СБУ

Зловмисник видавав себе за українського військового

Контррозвідка Служби безпеки провела багатоетапну спецоперацію, у результаті якої затримала агента ФСБ у Дніпрі. Він збирав дані про переміщення підрозділів ЗСУ, які задіяні у контрнаступі на східному фронті. Про це повідомляє СБУ.

Для маскування зловмисник перед виходом на завдання перевдягався у військову форму українських захисників.

За даними СБУ, в зоні особливої уваги російського агента були маршрути руху залізничних ешелонів з новітньою військовою технікою, озброєнням та боєприпасами Сил оборони. Також він намагався виявити в районі обласного центру бойові позиції української ППО.

Для збору розвідінформації агент регулярно об’їжджав територію міста, де фотографував українські об’єкти. Отримані дані він передавав «куратору» з ФСБ через месенджер.

3 фото
На весь екран
фото: СБУ

«За кожне виконане завдання ворожий поплічник отримував від російської спецслужби грошову винагороду. Щоб приховати канали фінансування, агент одержував кошти на банківську картку за допомогою криптовалютних операцій», – розповідають у СБУ.

За наявними даними, агентурні розвіддані потрібні були окупантам для планування бойових операцій та диверсій, спрямованих на сповільнення українського контрнаступу в районах Вугледара та Новосілки.

Співробітники СБУ затримали російського агента під час виконання ним ворожого завдання поблизу одного зі стратегічних об’єктів у Дніпрі. Під час обшуків у фігуранта виявили мобільний телефон із доказами листування з агресором, а також набої до автоматичної зброї.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його злочинних дій за ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Наразі він під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Теги: СБУ війна розслідування державна зрада росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Кримінал

У Дніпрі СБУ затримала російського агента, який шпигував за ЗСУ
У Дніпрі СБУ затримала російського агента, який шпигував за ЗСУ
Суд збільшив розмір застави Коломойському
Суд збільшив розмір застави Коломойському
Суд обрав запобіжний захід Шуфричу
Суд обрав запобіжний захід Шуфричу
Засідка на «євромайданівців»: суд дав сім років тюрми ексберкутівцю Арефʼєву
Засідка на «євромайданівців»: суд дав сім років тюрми ексберкутівцю Арефʼєву
«Колорадські» стрічки та медалі. Що виявили обшуки в оселі Шуфрича (фото)
«Колорадські» стрічки та медалі. Що виявили обшуки в оселі Шуфрича (фото)
Вбивця 11-річної Дарини Лук’яненко втік із в’язниці під час окупації Херсона
Вбивця 11-річної Дарини Лук’яненко втік із в’язниці під час окупації Херсона

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
148K
Путін зробив пропозицію Кім Чен Ину щодо окупованих територій – Центр нацспротиву
64K
Фото з Умані, яке «паралізує» Путіна
32K
Посланець Папи Римського після візиту до Китаю взявся вихваляти Лаврова
18K
То кого ж підтримує Індія? Несподівані спостереження
16K
На Хмельниччині пролунали потужні вибухи
9873
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку

Новини

Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ в районі Андріївки – Генштаб
Сьогодні, 07:11
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
Сьогодні, 05:58
До України повертається тепло: прогноз погоди на 18 вересня
Сьогодні, 04:55
18 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:26
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Вчора, 06:52
Тепло, але місцями дощитиме: прогноз погоди на 17 вересня
Вчора, 05:50

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту