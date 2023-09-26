Майже 40 «Шахедів»: деталі нічної атаки на Україну

Дрони знищувала винищувальна авіація ЗСУ, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи

У ніч на 26 вересня 2023 року російські окупанти знову атакували Україну ударними БПЛА типу Shahed. Було зафіксовано пуски 38 ударних дронів з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ та мис Чауда). Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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«Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил, у взаємодії із підрозділами інших складових Сил оборони України, знищено 26 ударних БПЛА Shahed-136/131», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що по дронах працювала винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи.

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За минулу та поточну добу тактична авіація Повітряних сил здійснила понад 40 літаковильотів, 20 із них – на вогневе ураження противника.

Як повідомлялося, в ніч на 26 вересня російські окупанти протягом двох годин атакували ударними безпілотниками Одеську область. В Ізмаїльському районі відбулись влучання у припортову інфраструктуру. Постраждали двоє чоловіків, водії вантажівок. Одному з них медичну допомогу надали на місці, другого з важкою травмою руки ушпиталили. Пошкоджено будівлю пункту пропуску, складські приміщення, близько 30 вантажівок, шість фур зайнялися.

Нагадаємо, триває 580-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території та закріплюються на досягнутих рубежах.