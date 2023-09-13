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Окупанти атакували авіацією Херсонщину: є постраждала

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Окупанти атакували авіацією Херсонщину: є постраждала
Росіяни обстріляли Одрадокамʼянку
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У літньої жінки зафіксували мінно-вибухову травму та контузію

Війська Росії вкотре атакували село Одрадокам'янка Херсонської області. Через ворожий удар постраждала 81-річна жінка. Про це повідомила Херсонська ОВА.

Окупанти атакували Одрадокамʼянку з авіації. У постраждалої жінки зафіксували мінно-вибухову травму та контузію. Потерпілу доставили до лікарні, де їй надають медичну допомогу.

За даними обласної ОВА, упродовж 12 вересня росіяни 85 разів обстріляли Херсонщину, випустивши 531 снаряд з мінометів, артилерії, «Градів», БПЛА, танків, авіації. Також по області запустили одну крилату ракету.

По місту Херсон окупанти випустили минулої доби 11 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлю дошкільного навчального закладу у Херсонському районі; територію підприємства у Херсоні.

Так, 12 вересня через російські обстріли було поранено чотири жителі Херсонської області.

До слова, у ніч на 13 вересня росіяни ударними дронами атакували Ізмаїльський район Одеської області. Пошкоджено припортову та цивільну інфраструктури, сталася пожежа, поранено семеро людей – шість водіїв вантажівок та один місцевий житель. 

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Теги: окупанти обстріл Херсонщина

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