Нічний обстріл Херсона. Зеленський показав моторошні кадри

Унаслідок нічного терору є загиблі та поранені херсонці

Уночі 22 грудня російські окупанти здійснили масований обстріл Херсона. Ліквідація наслідків тривала всю ніч. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram.

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«Усю ніч тривала ліквідація наслідків російських ударів по Херсону. Жорстокі терористичні обстріли. Свідомо – саме по цивільній інфраструктурі, яка забезпечує життя, та по звичайних вулицях», – написав глава держави.

Він зазначив, що від обстрілів постраждали школа, лікарні, котельня, тепломережі Херсона, житлові приватні та багатоповерхові будинки.

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«Є поранені, серед них дитина. Усім постраждалим надається допомога. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним», – сказав Зеленський.

Наслідки обстрілу Херсона, 22 грудня 2023 рік фото: Oleg Palchyk/TRO Media

Наслідки обстрілу Херсона, 22 грудня 2023 рік фото: Oleg Palchyk/TRO Media

За його словами, всі необхідні служби та рятувальники працюватимуть цілодобово, щоб відновити постачання електрики й тепла містянам.

«Я вдячний усім, хто і в будні, й у свята, і вдень, і вночі працює, щоб дати українським містам і селам можливість жити. І я вдячний кожному й кожній, хто робить усе, аби російські терористи відчули нашу українську відповідь, цілком справедливу відповідь на їхні удари», – додав президент.

Нагадаємо, що російські окупанти учора ввечері почали атакувати Херсон. Ніч для мешканців міста минула під обстрілами, три людини загинули, дев'ять – отримали поранення.

До слова, триває 669-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 81 бойове зіткнення.