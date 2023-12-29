За роботу під обстрілами платитимуть більше. Уряд ухвалив зміни
Зміни спрямовані на підвищення зарплат тим, хто працює в умовах інтенсивних обстрілів на території активних бойових дій
Уряд на засіданні 29 грудня підвищив зарплати особам, які працюють в умовах інтенсивних обстрілів. Про це повідомляє пресслужба міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Зазначається, що зміни спрямовані на підвищення зарплат тим, хто працює в умовах інтенсивних обстрілів на території активних бойових дій. Це стосується також і державних службовців.
Згідно з ухваленими змінами:
- для працівників передбачити можливість збільшити удвічі розмір надбавки за роботу під час інтенсивних обстрілів на територіях, на яких ведуться активні бойові дії, в розрахунку на місяць пропорційно робочим дням, коли відбувались обстріли;
- перелік робіт, за які виплачується така надбавка, визначатиметься начальником обласної військової адміністрації;
- для держслужбовців, які працюють в особливих умовах на територіях активних бойових дій під час інтенсивних обстрілів, посадові оклади визначати з урахуванням коефіцієнта три в розрахунку на місяць пропорційно робочим дням, коли відбувались обстріли.
У міністерстві додають, що перелік працівників буде погоджуватись із відповідною обласною військовою адміністрацією.
Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив реформу оплати праці державних службовців, яка дозволить зекономити 8 млрд гривень за рік.
До слова, середня зарплата у третьому кварталі (липень-вересень) склала 17,9 тис. грн. Це на 22,7% вище, ніж минулого року.
Найвищі зарплати у третьому кварталі зафіксовані в таких галузях:
- Інформація та телекомунікації – 37 542 грн.
- Фінансова та страхова діяльність – 34 189 грн.
- Авіаційний транспорт – 33 205 грн
- Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування – 24 168 грн.
- Професійна, наукова та технічна діяльність – 24 141 грн.
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