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За роботу під обстрілами платитимуть більше. Уряд ухвалив зміни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
За роботу під обстрілами платитимуть більше. Уряд ухвалив зміни
Перелік працівників, які отримуватимуть більшу зарплату, буде погоджуватись із відповідною обласною військовою адміністрацією
фото з відкритих джерел

Зміни спрямовані на підвищення зарплат тим, хто працює в умовах інтенсивних обстрілів на території активних бойових дій

Уряд на засіданні 29 грудня підвищив зарплати особам, які працюють в умовах інтенсивних обстрілів. Про це повідомляє пресслужба міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що зміни спрямовані на підвищення зарплат тим, хто працює в умовах інтенсивних обстрілів на території активних бойових дій. Це стосується також і державних службовців.

Згідно з ухваленими змінами: 

  • для працівників передбачити можливість збільшити удвічі розмір надбавки за роботу під час інтенсивних обстрілів на територіях, на яких ведуться активні бойові дії, в розрахунку на місяць пропорційно робочим дням, коли відбувались обстріли;
  • перелік робіт, за які виплачується така надбавка, визначатиметься начальником обласної військової адміністрації;
  • для держслужбовців, які працюють в особливих умовах на територіях активних бойових дій під час інтенсивних обстрілів, посадові оклади визначати з урахуванням коефіцієнта три в розрахунку на місяць пропорційно робочим дням, коли відбувались обстріли.

У міністерстві додають, що перелік працівників буде погоджуватись із відповідною обласною військовою адміністрацією.

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив реформу оплати праці державних службовців, яка дозволить зекономити 8 млрд гривень за рік.

До слова, середня зарплата у третьому кварталі (липень-вересень) склала 17,9 тис. грн. Це на 22,7% вище, ніж минулого року.

Найвищі зарплати у третьому кварталі зафіксовані в таких галузях:

  • Інформація та телекомунікації – 37 542 грн.
  • Фінансова та страхова діяльність – 34 189 грн.
  • Авіаційний транспорт – 33 205 грн
  • Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування – 24 168 грн.
  • Професійна, наукова та технічна діяльність – 24 141 грн.
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Теги: гроші обстріл зарплата війна уряд

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