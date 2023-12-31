Обстріл Херсона: зросла кількість постраждалих

До медиків звернулися ще двоє чоловіків

Кількість поранених унаслідок обстрілу Корабельного району у Херсоні зросла до семи. Про це написав начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

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«По медичну допомогу звернулися ще двоє чоловіків. У обох контузія. На момент обстрілу Корабельного району Херсона з боку російських окупаційних військ близько 10.20 вони перебували в автівці», – написав Мрочко.

А потім оновив інформацію, зазначивши, що кількість поранених унаслідок ранкового обстрілу армією РФ Корабельного району Херсона знову збільшилася.

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«До медиків звернулися ще двоє чоловіків 48 і 71 років. Це вже семеро травмованих під час ворожої атаки на Херсон», – написав Мрочко.

Нагадаємо, що в ніч на 30 грудня Херсон перебував під ударом російсько-іранських дронів типу Shahed. Зокрема, окупанти поцілили «Шахедом» у будівлю, де розташоване представництво омбудсмена в Херсоні.