Ворог атакував Дніпропетровщину: є поранені
Постраждали двоє чоловіків і жінка
Росіяни вдарили по Нікополю Дніпропетровської області, троє людей зазнали поранень. Про це написав начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
«Ворог продовжив терор Нікопольщини. У районному центрі троє постраждалих. Поранені двоє чоловіків і жінка», – написав Лисак.
У Нікополі пошкоджена аптека, офісна будівля, два мікроавтобуси й два легкові авто.
Нагадаємо, 29 грудня в Дніпрі ракета влучила в торговий центр. Також унаслідок атаки було пошкоджено пологовий будинок.
Зауважимо, через ракетний обстріл Дніпра у лікарні помер ще один постраждалий. Загалом терористичний акт ворога 29 грудня забрав життя сімох людей.
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