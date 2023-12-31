Ворог атакував Дніпропетровщину: є поранені

У Нікополі пошкоджена аптека, офісна будівля, два мікроавтобуси й два легкові авто

Постраждали двоє чоловіків і жінка

Росіяни вдарили по Нікополю Дніпропетровської області, троє людей зазнали поранень. Про це написав начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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«Ворог продовжив терор Нікопольщини. У районному центрі троє постраждалих. Поранені двоє чоловіків і жінка», – написав Лисак.

У Нікополі пошкоджена аптека, офісна будівля, два мікроавтобуси й два легкові авто.

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Нагадаємо, 29 грудня в Дніпрі ракета влучила в торговий центр. Також унаслідок атаки було пошкоджено пологовий будинок.

Зауважимо, через ракетний обстріл Дніпра у лікарні помер ще один постраждалий. Загалом терористичний акт ворога 29 грудня забрав життя сімох людей.