Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти вдарили по п'ятиповерхівці у Краматорську: є загибла та поранені

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти вдарили по п'ятиповерхівці у Краматорську: є загибла та поранені
На місці удару працюють всі відповідальні служби
фото: Вадим Філашкін/Telegram

Щонайменше одна людина загинула і 11 поранені в Краматорську

Російська терористична армія атакувала житловий будинок у Краматорську. Внаслідок чого загинула людина, є поранені. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

«Щонайменше одна людина загинула і 11 поранені в Краматорську. Росіяни завдали прицільного удару по п'ятиповерхівці, половина будинку зруйнована вщент. Серед постраждалих одна людина перебуває у важкому стані», – йдеться у повідомленні.

Окупанти вдарили по п'ятиповерхівці у Краматорську: є загибла та поранені фото 1
фото: Вадим Філашкін/Telegram

Філашкін додав, що на місці працюють всі відповідальні служби: «Вкотре закликаю: будьте відповідальними! Евакуюйтесь своєчасно!».

Окупанти вдарили по п'ятиповерхівці у Краматорську: є загибла та поранені фото 2
фото: Вадим Філашкін/Telegram

До слова, 29 липня російські загарбники поранили чотирьох рятувальників. Так, у Костянтинівці на Донеччині ворожий безпілотник атакував надзвичайників місцевої пожежної команди, коли ті евакуювали цивільне населення із небезпечної зони. Двоє вогнеборців поранені, також пошкоджений службовий автомобіль. Рятувальники ДСНС надали домедичну допомогу пораненим й транспортували їх до лікарні.

Читайте також:

Теги: Донеччина війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олексій Дяговець – український військовослужбовець, правоохоронець і спортсмен
На війні загинув глава управління Нацполіції Чернігівщини. Згадаймо Олексія Дягівця
Вчора, 09:00
Ердоган очікує завершення війни РФ проти України
Ердоган зробив заяву про завершення війни між Україною та РФ
28 липня, 19:15
Наземна роботизована система успішно витягнула пораненого захисника з лінії бойового зіткнення
Робот евакуював важкопораненого бійця ЗСУ під вогнем противника
23 липня, 12:42
Окупанти атакували Івано-Франківщину
Атака РФ на Івано-Франківщину: перші кадри наслідків
21 липня, 07:57
Орбан: Українці ведуть війну за себе, і це їхнє право. Але ця війна не за нашу безпеку. Ми ніколи не просили їх воювати від нашого імені
Угорщина не вважає війну в Україні боротьбою за всю Європу – радник прем’єра
18 липня, 22:29
Зупинка роботи ПАТ «Енергія» може залишити окупантів без критично важливих елементів живлення
У Липецькій області РФ вкотре за час війни уражено завод «Енергія» (відео)
15 липня, 06:13
Або Зеленський завершить війну, або війна завершить Зеленського. Третього не дано
Або Зеленський завершить війну, або війна завершить Зеленського. Третього не дано
14 липня, 09:49
Фігурант входив до складу агентурної мережі ФСБ
Затримано підполковника запасу Сил оборони, який шпигував для окупантів на Сумщині
8 липня, 12:52
Лях: Починаючи з 2014-го, для кожного слов’янця це особливий день
Слов'янськ відзначив 11 років свободи від окупантів
5 липня, 12:19

Події в Україні

Окупанти вдарили по п'ятиповерхівці у Краматорську: є загибла та поранені
Окупанти вдарили по п'ятиповерхівці у Краматорську: є загибла та поранені
Ігнат пояснив, чому складно збивати ракети «Іскандер-К»
Ігнат пояснив, чому складно збивати ракети «Іскандер-К»
Росіяни окупували Часів Яр? Заява ЗСУ
Росіяни окупували Часів Яр? Заява ЗСУ
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку
Набрав чинності Закон про обов’язкову офіцерську підготовку для студентів-медиків і фармацевтів
Набрав чинності Закон про обов’язкову офіцерську підготовку для студентів-медиків і фармацевтів
Корупція на дронах для фронту: СБУ та БЕБ викрили начфіна ЗСУ на розкраданні 2 млн грн
Корупція на дронах для фронту: СБУ та БЕБ викрили начфіна ЗСУ на розкраданні 2 млн грн

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
270K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 липня: ситуація на фронті
107K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 липня 2025
31K
Українці назвали сезонну роботу на фінських фермах «рабською працею» – розслідування
21K
Росія готова продовжити переговори з Україною – заява МЗС
16K
31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
5213
Народні депутати звернулись до «Укрзалізниці» через скандальне нововведення

Новини

31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
Охорона почала використовувати нове обладнання для захисту Путіна (фото, відео)
29 липня, 07:26
29 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 липня, 00:01
28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 липня, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
26 липня, 03:05

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua