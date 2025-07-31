Окупанти вдарили по п'ятиповерхівці у Краматорську: є загибла та поранені

Щонайменше одна людина загинула і 11 поранені в Краматорську

Російська терористична армія атакувала житловий будинок у Краматорську. Внаслідок чого загинула людина, є поранені. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

«Щонайменше одна людина загинула і 11 поранені в Краматорську. Росіяни завдали прицільного удару по п'ятиповерхівці, половина будинку зруйнована вщент. Серед постраждалих одна людина перебуває у важкому стані», – йдеться у повідомленні.

фото: Вадим Філашкін/Telegram

Філашкін додав, що на місці працюють всі відповідальні служби: «Вкотре закликаю: будьте відповідальними! Евакуюйтесь своєчасно!».

фото: Вадим Філашкін/Telegram

До слова, 29 липня російські загарбники поранили чотирьох рятувальників. Так, у Костянтинівці на Донеччині ворожий безпілотник атакував надзвичайників місцевої пожежної команди, коли ті евакуювали цивільне населення із небезпечної зони. Двоє вогнеборців поранені, також пошкоджений службовий автомобіль. Рятувальники ДСНС надали домедичну допомогу пораненим й транспортували їх до лікарні.