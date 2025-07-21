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Атака РФ на Івано-Франківщину: перші кадри наслідків

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Атака РФ на Івано-Франківщину: перші кадри наслідків
Окупанти атакували Івано-Франківщину
фото: Руслан Марцінків/Telegram

В одній з громад Івано-Франківщини є руйнування внаслідок російського удару

У ніч проти 21 липня російська терористична армія атакувала Івано-Франківщину. Мер Івано-Франківська показав наслідки в одному з сіл громади, передає «Главком».

Зазначається, що у селі внаслідок удару постраждалих немає.

Атака РФ на Івано-Франківщину: перші кадри наслідків фото 1
фото: Руслан Марцінків/Telegram
Атака РФ на Івано-Франківщину: перші кадри наслідків фото 2
фото: Руслан Марцінків/Telegram
Атака РФ на Івано-Франківщину: перші кадри наслідків фото 3
фото: Руслан Марцінків/Telegram
Атака РФ на Івано-Франківщину: перші кадри наслідків фото 4
фото: Руслан Марцінків/Telegram

Нагадаємо, сьогодні РФ масовано атакувала Івано-Франківськ ракетами і «шахедами». У трьох селах громади є пошкодження інфраструктури.

Також у ніч на 21 липня російські війська здійснили масовану атаку дронами на Київ. Відомо про одного загиблого.

Як повідомлялося, у ніч на 21 липня російська окупаційна армія атакувала Харків безпілотниками. За інформацією мера міста Терехова, ворог здійснив 12 ударів по Харкову.

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Теги: війна Івано-Франківщина

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