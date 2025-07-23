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Робот евакуював важкопораненого бійця ЗСУ під вогнем противника

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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Робот евакуював важкопораненого бійця ЗСУ під вогнем противника
Наземна роботизована система успішно витягнула пораненого захисника з лінії бойового зіткнення
Скріншот

Роботизована система 5 штурмової подолала 14 км до точки евакуації

Українські бійці провели евакуацію пораненого побратима за допомогою наземної роботизованої платформи. Про цей випадок, як пише «Главком», повідомила 5-та штурмова Київська бригада.

Термінова евакуація важкопораненого бійця відбувалася у зоні вогневого контролю противника.

«Розроблена та вдосконалена в бойових умовах, роботизована система дозволяє вивозити поранених із переднього краю без ризику для додаткового особового складу», - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що робот здолав 14 км до точки евакуації.

 

Нагадаємо, евакуацію пораненого на наземному роботизованому комплексі «Тарган» провели в 13-й бригаді НГУ «Хартія». Дрон зміг доставити пораненого до групи евакуації маршрутом довжиною в 12 км.

«Главком» писав, що Перший окремий медичний батальйон сформував окрему роту безпілотних систем для евакуації поранених військових за допомогою наземних платформ. Підрозділ здатен повністю забезпечити евакуацію поранених і надання допомоги бійцям на визначеній ділянці фронту.

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Теги: ЗСУ війна евакуація дрон

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