Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Липецькій області РФ вкотре за час війни уражено завод «Енергія» (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
У Липецькій області РФ вкотре за час війни уражено завод «Енергія» (відео)
Зупинка роботи ПАТ «Енергія» може залишити окупантів без критично важливих елементів живлення
фото: скрін із відео

Підприємство знаходиться у місті Єлець та виробляє батареї для авіабомб і ракет армії РФ

У ніч на 3 липня у Липецькій області РФ лунали вибухи. Безпілотниками вкотре було уражено завод «Енергія». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Попередня атака на цей завод була у ніч на 3 липня, а до цього – 23 травня.

Підприємство знаходиться у місті Єлець та виробляє батареї для авіабомб і ракет армії РФ. Зокрема, завод забезпечує виготовлення батарей для ОТРК «Іскандер-М», крилатих ракет морського базування та низки універсальних акумуляторів, що застосовуються в системах енергозабезпечення спеціальної техніки.

Підписуйтеся на Telegram-канал «Главкома»

Раніше в українському Генштабі повідомляли, що зупинка роботи ПАТ «Енергія» може залишити частину військової техніки та засобів ураження російських окупантів без критично важливих елементів живлення. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Сили оборони України 1 липня завдали удару по об'єкту воєнно-промислового комплексу Росії – Іжевському електромеханічному заводу «Купол», розташованому в Удмуртській Республіці. Операцію провела Служба безпеки України у взаємодії з іншими складовими оборонного сектору. Про це повідомляє Главком із посиланням на Генеральний Штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, ціль була обрана в межах заходів зі зниження потенціалу російської протиповітряної оборони. Завод «Купол» є підприємством, що виробляє зенітні ракетні комплекси малого радіусу дії для потреб армії РФ.

Читайте також:

Теги: окупанти війна завод росія дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під завалами цього будинку перебуває їхній син
Київ: подружжя ридає біля зруйнованого будинку, під завалами їх син
17 червня, 15:24
Вночі один із російських ударних дронів впав посеред приватного сектору на Русанівських садах
Нічна атака на Київ: дрон окупантів упав у приватному секторі, є постраждалий
16 червня, 08:21
Пошуково-рятувальні роботи тривають
Масований обстріл Києва: лікарі повідомили про стан поранених
17 червня, 14:13
Близько 25 тисяч працівників з КНДР приїдуть у спеціальну економічну зону «Алабуга»
Північна Корея відправить 25 тис. працівників до Росії: що хоче взамін
19 червня, 17:38
Речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев
Сухопутні війська розкрили деталі удару РФ по полігону ЗСУ
22 червня, 19:52
Місто не може додати паркінг до переліку захисних споруд без згоди власника
Влада закликає власників підземних паркінгів реєструвати їх як укриття: для чого це потрібно
26 червня, 12:25
Такий вигляд має багатоповерхівка в Києві після ворожої атаки
Київ: Кличко назвав кількість постраждалих після нічної атаки (оновлено)
4 липня, 08:23
СБУ виявила в безпілотниках, якими росіяни сьогодні атакували Київ, компоненти китайського виробництва
СБУ виявила китайські компоненти у дронах, що атакували Київ 4 липня (фото)
4 липня, 15:49
Сили оборони України збивають ворожі ударні дрони з китайськими компонентами
З чого складається російський дрон «Гербера». Шокуючі докази того, як Китай убиває українців
8 липня, 15:46

Соціум

У Липецькій області РФ вкотре за час війни уражено завод «Енергія» (відео)
У Липецькій області РФ вкотре за час війни уражено завод «Енергія» (відео)
Літо для мільйонів авіапасажирів може стати кошмаром – пояснення FT
Літо для мільйонів авіапасажирів може стати кошмаром – пояснення FT
Авіакатастрофа в Британії: поліція розповіла подробиці трагедії
Авіакатастрофа в Британії: поліція розповіла подробиці трагедії
Розмовляв з пранкером, який назвався Зеленським. Російський письменник отримав 14 років колонії
Розмовляв з пранкером, який назвався Зеленським. Російський письменник отримав 14 років колонії
Російському письменнику загрожує 18 років колонії за розмову з пранкером, який назвався Зеленським
Російському письменнику загрожує 18 років колонії за розмову з пранкером, який назвався Зеленським
Анталія у паніці: готелі у Туреччині знижують ціни, але туристи не їдуть
Анталія у паніці: готелі у Туреччині знижують ціни, але туристи не їдуть

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
262K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 липня: ситуація на фронті
104K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 липня 2025
23K
Проти Безуглої відкрито кримінальне провадження. Депутат повідомив деталі
12K
«Йшов, як господар». Ліна Костенко розповіла, як зустріла Путіна в Києві
12K
Телешоу коштувало прокурору посади: дружина випадково розкрила незадекларований будинок
9652
Анталія у паніці: готелі у Туреччині знижують ціни, але туристи не їдуть

Новини

День хрещення Київської Русі-України: історія свята, традиції, заборони та привітання
Сьогодні, 03:01
15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
13 липня, 05:10
13 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 липня, 00:06
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12 липня, 05:10

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua