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На війні загинув глава управління Нацполіції Чернігівщини. Згадаймо Олексія Дягівця

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На війні загинув глава управління Нацполіції Чернігівщини. Згадаймо Олексія Дягівця
Олексій Дяговець – український військовослужбовець, правоохоронець і спортсмен
колаж: glavcom.ua

Дяговець був завзятим спортсменом, гравцем і капітаном регбійної команди «Камелот»

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олексія Дягівця.

Спортсмен. Захисник. Людина честі. 14 липня 2023 року під час виконання бойового завдання на Херсонщині загинув Олексій Дяговець – український військовослужбовець, правоохоронець і спортсмен. Йому було 36 років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Спортивний комітет України.

Як повідомили у Комітеті, Олексій був завзятим спортсменом, гравцем і капітаном регбійної команди «Камелот», засновником Федерації регбі Чернігівської області: 2013 року він об’єднав навколо себе однодумців і зробив свій внесок у розвиток регбі в регіоні.

«Ця світла душа. Він не тільки був лідером у спорті, він долучався усюди, де люди потребували його допомоги», – згадує Дмитро Самойленко, член ради Федерації регбі України.

«Він був найкращим на полі й поза його межами, на якого рівнялися всі хлопці!», – написали колеги у Федерації регбі Чернігівської області.

Олексій Дяговець народився і виріс у селі Нові Боровичі Сновської громади. Закінчив місцеву школу, згодом – Чернігівський державний педагогічний університет імені Тараса Шевченка. Певний час працював викладачем фізичного виховання у Національному університеті «Чернігівська політехніка».

Початок повномасштабного вторгнення Олексій Дяговець зустрів на посту
Початок повномасштабного вторгнення Олексій Дяговець зустрів на посту
фото: Анна Романова/Facrbook

«Це була людина майбутнього… Хотілося, щоб саме такі люди були в майбутньому України», – згадує викладач університету Володимир Базилевич.

Коли йому було трохи за 20, Олексій став на службу до правоохоронних органів. Працював патрульним поліцейським, згодом – заступником начальника управління поліції у Чернігові. Пізніше очолив управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в області.

Початок повномасштабного вторгнення Олексій зустрів на посту. 23 лютого 2022 року його поліцейський підрозділ займався виставленням блокпостів навколо Чернігова. Невдовзі Олексій вступив до лав Збройних сил України. Відважний воїн загинув на Херсонщині під час виконання бойового завдання, віддавши життя за нашу свободу.

Після загибелі Олексія його друзі, одноклубники з команди «Камелот» та спортивна спільнота Чернігова започаткували щорічні змагання з регбі на його честь. Цей турнір став традицією, що допомагає зберегти пам’ять про спортсмена і захисника України, який віддав багато років спорту та поклав життя за Україну.

Олексій Дяговець загинув на Херсонщині під час виконання бойового завдання
Олексій Дяговець загинув на Херсонщині під час виконання бойового завдання
фото: Спортивний комітет України/Facebook

«Він би міг стати героєм голлівудського фільму. Але на жаль, війна в Україні – це не кіно, де всесильний добрий та мужній супермен долає всіх злодіїв та залишається живим. На жаль, війна в Україні – це жахлива, несправедлива ірраціональна неочікувана реальність, де незаслужено гинуть заслужені (найкращі). Люди з цінностями, люди честі, люди слова, люди Світла та добра. Світлі провідники та мужні Герої», – написала про Дягівця Анна Романова.

Олексій Дяговець з родиною
Олексій Дяговець з родиною
фото: Наталія Іващенко/Facebook

Наталія Іващенко написала, що коли востаннє бачилася з Дягівцем, у нього горіли очі: «Він, як завжди, посміхався, хоч був дуже змучений». Він їй сказав: «після Перемоги дружина пообіцяла мені сина...».

У героя залишилися дружина, двоє доньок та мати.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна незалежність українці хвилина мовчання

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