Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ердоган зробив заяву про завершення війни між Україною та РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Ердоган зробив заяву про завершення війни між Україною та РФ
Ердоган очікує завершення війни РФ проти України
фото: Anews

Ердоган: Так само як переговорний стіл був встановлений в Стамбулі, стіл миру також буде встановлений в Туреччині в недалекому майбутньому

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган висловив сподівання, що Туреччина знову відіграватиме центральну роль у посередництві між Росією та Україною, натякнувши на продовження мирних зусиль на турецькій землі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Anews.

«Так само як переговорний стіл (між Росією та Україною) був встановлений в Стамбулі, стіл миру також буде встановлений в Туреччині в недалекому майбутньому, і ця кривава війна закінчиться», – сказав Ердоган.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган хоче влаштувати зустріч російського диктатора Володимира Путіна і українського президента Володимира Зеленського у Стамбулі.

Ердоган прокоментував переговори між Росією та Україною. Він наголосив, що хоче провести розмову з президентом США Дональдом Трампом і Путіним, аби зрозуміти, чи вдасться організувати зустріч на рівні лідерів України та Росії. «Протягом цього тижня, ми будемо намагатися провести переговори з паном Путіним, а також з паном Трампом, щоб з'ясувати, чи можна зібрати цих лідерів (Путіна і Зеленського) разом в Стамбулі», – каже він.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що скоротить крайній термін для досягнення перемир'я між РФ та Україною до 10-12 днів. Новий дедлайн починається з 28 липня замість попередніх 50 днів, які мали б завершитись 2 вересня. «Я збираюся встановити новий термін приблизно на 10 або 12 днів, починаючи відсьогодні (28 липня, – «Главком»). Немає сенсу чекати. Це 50 днів. Я хотів бути щедрим, але ми просто не бачимо жодного прогресу», – сказав він.

Читайте також:

Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган росія війна Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЄСПЛ проти Росії: історичне рішення і що за ним стоїть
ЄСПЛ проти Росії: історичне рішення і що за ним стоїть
11 липня, 07:30
Офіційно німецький уряд не підтверджує існування запиту
Розкрито зміст «таємного» запиту України до Німеччини на військову допомогу
7 липня, 06:46
Володимир Коваль брав участь у боях на Херсонщині, Миколаївщині, Донеччині
Поліг у стрілецькому бою поблизу Добропілля. Згадаймо Володимира Коваля
30 червня, 09:00
Будівля ТЦК палає після атаки БпЛА
Момент влучання «шахеда» по будівлі ТЦК у Кременчуці: відео
6 липня, 11:49
Саміт заснований з ініціативи першої леді Олени Зеленської
Київ прийме ювілейний Саміт перших леді та джентльменів
8 липня, 14:08
Трамп та Зеленський домовилися частіше зідзвонюватись і координувати спільні кроки й надалі
Атака на Україну, розмова Трампа та Зеленського: головне за ніч
15 липня, 06:03
Лисенку 28 років, він чемпіон світу 2018 року у приміщенні, срібний призер чемпіонату світу-2017
Російський легкоатлет поскаржився на «нехорошого президента» World Athletics
14 липня, 14:19
До кінця 2025 року ракета «Орєшнік» з'явиться на території Білорусі
Скільки у росіян «Орєшніка». Українська розвідка розкрила секрет Путіна
19 липня, 11:05
Вже видніється пожежа та стовп диму
Дрони атакують Ростовську область: у районі аеродрому лунають вибухи (відео)
21 липня, 23:42

Політика

Трамп пояснив, чому не хоче запроваджувати жорсткі санкції проти РФ
Трамп пояснив, чому не хоче запроваджувати жорсткі санкції проти РФ
Ердоган зробив заяву про завершення війни між Україною та РФ
Ердоган зробив заяву про завершення війни між Україною та РФ
Білий дім заборонив Піту Гегсету використовувати поліграф для допитів – WP
Білий дім заборонив Піту Гегсету використовувати поліграф для допитів – WP
Трамп про Путіна: я більше не збираюся говорити
Трамп про Путіна: я більше не збираюся говорити
Спільниця Путіна запросила світових парламентарів на Донбас
Спільниця Путіна запросила світових парламентарів на Донбас
Трамп дав Росії новий дедлайн для перемир’я
Трамп дав Росії новий дедлайн для перемир’я

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
268K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 липня: ситуація на фронті
106K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 липня 2025
8966
«Світ впав». Російська рапіристка прокоментувала поразку від України на чемпіонаті світу
6127
Синдром Аспергера. Безугла відповіла, чи з таким діагнозом має доступ до держтаємниці
4431
28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3288
Амбасадорка руху, який викрадає українських дітей, виграла чемпіонат світу з фехтування

Новини

28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
26 липня, 03:05
«Людину жалко, звісно, але...»: Безугла несподівано прокоментувала смерть колеги-депутата
25 липня, 16:03
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
25 липня, 05:43
25 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 липня, 00:07
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 липня, 00:07

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua