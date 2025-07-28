Ердоган зробив заяву про завершення війни між Україною та РФ

Ердоган: Так само як переговорний стіл був встановлений в Стамбулі, стіл миру також буде встановлений в Туреччині в недалекому майбутньому

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган висловив сподівання, що Туреччина знову відіграватиме центральну роль у посередництві між Росією та Україною, натякнувши на продовження мирних зусиль на турецькій землі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Anews.

«Так само як переговорний стіл (між Росією та Україною) був встановлений в Стамбулі, стіл миру також буде встановлений в Туреччині в недалекому майбутньому, і ця кривава війна закінчиться», – сказав Ердоган.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган хоче влаштувати зустріч російського диктатора Володимира Путіна і українського президента Володимира Зеленського у Стамбулі.

Ердоган прокоментував переговори між Росією та Україною. Він наголосив, що хоче провести розмову з президентом США Дональдом Трампом і Путіним, аби зрозуміти, чи вдасться організувати зустріч на рівні лідерів України та Росії. «Протягом цього тижня, ми будемо намагатися провести переговори з паном Путіним, а також з паном Трампом, щоб з'ясувати, чи можна зібрати цих лідерів (Путіна і Зеленського) разом в Стамбулі», – каже він.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що скоротить крайній термін для досягнення перемир'я між РФ та Україною до 10-12 днів. Новий дедлайн починається з 28 липня замість попередніх 50 днів, які мали б завершитись 2 вересня. «Я збираюся встановити новий термін приблизно на 10 або 12 днів, починаючи відсьогодні (28 липня, – «Главком»). Немає сенсу чекати. Це 50 днів. Я хотів бути щедрим, але ми просто не бачимо жодного прогресу», – сказав він.