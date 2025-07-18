Угорщина не вважає війну в Україні боротьбою за всю Європу – радник прем’єра

Орбан: Українці ведуть війну за себе, і це їхнє право. Але ця війна не за нашу безпеку. Ми ніколи не просили їх воювати від нашого імені

Будапешт лише підтримує ідею посилення оборонної політики ЄС і готовий до збільшення витрат у цій сфері

Політичний радник прем’єр-міністра Угорщини Балаш Орбан поставив під сумнів поширену тезу про те, що Україна бореться не лише за себе, а й за безпеку всього європейського континенту. За його словами, Будапешт не підтримує ідею, що військова підтримка Києва посилює стабільність Європи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telex.

Угорський уряд натомість зосереджений на зміцненні власної обороноздатності. Орбан зазначив, що Будапешт підтримує ідею посилення оборонної політики ЄС і готовий до збільшення витрат у цій сфері. Водночас він підкреслив, що постачання озброєння Україні, на думку угорської влади, лише ускладнює ситуацію у відносинах із Росією, а цього в Угорщині прагнуть уникати.

Радник також заявив, що Угорщина не згодна з уявленням, ніби українська боротьба – це війна за всю Європу.

«Українці ведуть війну за себе, і це їхнє право. Але ця війна не за нашу безпеку. Ми ніколи не просили їх воювати від нашого імені. Вони прийняли це рішення самостійно. Побачимо, чим завершиться така стратегія», – наголосив Балаш Орбан.

Раніше ми писали, що Угорщина ввела санкції проти трьох представників командування Сухопутних військ України через смерть мобілізованого чоловіка, який був етнічним угорцем та мав подвійне громадянство. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telex.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що обмеження стосуються начальника управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ полковника Віталія Ткаченка, командувача оперативного командування «Захід» бригадного генерала Володимира Шведюка та керівника Департаменту мобілізації Міністерства оборони полковника Романа Юзвенка. Усім трьом заборонено в’їзд до Угорщини.

Нагадаємо, прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вимагатиме від Європейського Союзу запровадити санкції проти України. Причиною цьому нібито стало смерть угорця після побиття в територіальному центрі комплектування на Закарпатті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави угорського уряду.

За словами Орбана, на засіданні Ради ЄС Угорщина порушить питання про включення до санкційних списків ЄС українських посадовців за «порушення прав людини», зокрема нібито у зв’язку зі смертю Йосипа Шебештеня із Закарпаття.