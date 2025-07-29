Окупанти поранили чотирьох надзвичайників

Фахівці ДСНС отримали поранення на Донеччині та у Херсоні

Сьогодні, 29 липня, російські загарбники поранили чотирьох рятувальників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Так, у Костянтинівці на Донеччині ворожий безпілотник атакував надзвичайників місцевої пожежної команди, коли ті евакуювали цивільне населення із небезпечної зони. Двоє вогнеборців поранені, також пошкоджений службовий автомобіль. Рятувальники ДСНС надали домедичну допомогу пораненим й транспортували їх до лікарні.

Пошкоджений автомобіль рятувальників фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Тим часом у Херсоні ворожий FPV-дрон влучив у вантажівку одного з рятувальних підрозділів ДСНС. Поранені двоє рятувальників, їх теж доправили до лікарні.

«Окупанти цілеспрямовано б’ють по рятувальниках, знаючи, що саме вони – останній захист для мирного населення. Б’ють по тих, хто щодня рятує людські життя!» – йдеться в заяві.

Надзвичайники отримали поранення внаслідок обстрілів РФ фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Нагадаємо, російські загарбники атакували рятувальників, які ліквідували пожежу у Дніпропетровській області після чергового обстрілу РФ. Війська російської армії дронами атакували одне із селищ Синельниківського району. В результаті там загорівся вантажний автомобіль. Коли рятувальники розпочали ліквідацію пожежі, то потрапили під повторний обстріл.

Як повідомлялося, унаслідок чергової російської атаки пошкоджена будівля та пожежно-рятувальна техніка одного з підрозділів ДСНС у Кропивницькому.

До слова, у ніч на 26 липня російські терористи протягом трьох годин нещадно обстрілювали Харків та область керованими авіабомбами, ракетами та безпілотниками. Унаслідок удару постраждали рятувальники.