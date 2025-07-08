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Затримано підполковника запасу Сил оборони, який шпигував для окупантів на Сумщині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Затримано підполковника запасу Сил оборони, який шпигував для окупантів на Сумщині
Фігурант входив до складу агентурної мережі ФСБ
фото: СБУ

Фігурант «втемну» використовував знайомих серед українських воїнів, з якими товаришував після звільнення зі служби

Служба безпеки зірвала спроби окупантів створити агентурну мережу поблизу лінії фронту на Сумщині. За результатами спецоперації у регіоні затримано глибоко законспірованого агента ФСБ, який шпигував біля передової та формував власну групу інформаторів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Фігурантом виявився колишній військовослужбовець, підполковник запасу однієї зі частин Сил оборони України. За матеріалами справи, після звільнення зі служби на законних підставах у 2023 році, він згодом пішов на співпрацю з РФ.

«З урахуванням військового звання та бойового досвіду агента, його вербуванням займався один з керівників прикордонного управління ФСБ. За успішно проведену вербувальну операцію російський спецслужбіст отримав генеральське звання. Як свідчать матеріали провадження, фігурант входив до складу агентурної мережі ФСБ, яку було нейтралізовано у квітні цього року на Сумщині», – наголошує СБУ.

Тоді співробітники СБУ затримали громадянина РФ та його спільника, які збирали розвіддані для прориву російських диверсантів на територію Шосткинського району. Агент-підполковник діяв окремо від інших. Він збирав інформацію про дислокацію Сил оборони, що воюють на передовій.

За даними справи, для цього фігурант «втемну» використовував знайомих серед українських воїнів, з якими товаришував після звільнення зі служби. Також він паралельно допомагав куратору створювати нову агентурну мережу на прикордонні Сумської області із чинних та колишніх військових.

СБУ додає, що завданням агента було виявити «однодумців» серед своїх знайомих. Подальше вербування «кандидатів» мали здійснювати російські спецслужбісти. У разі успішних «співбесід», фігурант мав переправляти кандидатів для інструктажу в РФ.

Співробітники СБУ затримали агента на етапі підбору нового учасника ворожого осередку. У зрадника вилучено телефон із доказами роботи на ФСБ. Слідчі повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); 
  • ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Зловмисник під вартою. Йому загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

Також контррозвідка СБУ запобігла теракту проти цивільного населення на заході України. Затримано агентку РФ, яка готувала вибух в одному з найпопулярніших готелів у місті Рівне. Фігурантка залишила саморобний вибуховий пристрій (СВП) в одному з номерів комплексу. 

Раніше «Главком» повідомляв, що контррозвідка Служби безпеки зірвала нову спробу ФСБ здійснити теракт у прифронтових регіонах України. За результатами спецоперації у Запоріжжі затримано двох російських агентів, які готували підрив бійців 12-ї бригади спецпризначення «Азов» Нацгвардії.

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Теги: Сумщина СБУ війна росіяни

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