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Конфлікт Трампа й Зеленського загрожує важливій підтримці України напередодні зими – Reuters

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Конфлікт Трампа й Зеленського загрожує важливій підтримці України напередодні зими – Reuters
Раніше Трамп заявив, що Путін хоче миру більше, ніж Зеленський
фото: Getty Images

Під загрозою розвіддані, зброя та супутниковий зв'язок для України

Конфлікт між президентами України та США досяг критичної межі, що загрожує суттєвим урізанням ключової американської оборонної підтримки Києва напередодні зимового періоду. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

За даними агенства, погрози обмежити обмін військовою розвідкою, скасування США санкцій проти РФ та проблеми в роботі системи Starshield стали найсерйознішим випробуванням для двосторонніх відносин.

Суперечка спалахнула через звинувачення Трампа на адресу України у зростанні світових цін на пальне через удари по російських НПЗ, у відповідь на що Зеленський публічно заявив про фактичне сприяння США інтересам Кремля та відмовився припиняти атаки. Нове рішення Білого дому зняти обмеження з російського енергоекспорту викликало обурення в Києві, адже воно забезпечить Москву ресурсами для ведення війни.

Ситуацію ускладнили й обмеження супутникового інтернету Starshield за розпорядженням Білого дому, а також попередження про можливу повну зупинку передачі розвідданих, необхідних для відбиття ракетних атак на енергомережу.

Попри публічний обмін звинуваченнями та ризикованість ситуації, українська сторона намагається зберегти діалог через найближче оточення Трампа. У Києві розраховують на можливу зміну балансу сил у Конгресі США після майбутніх виборів, що може завадити подальшим поступам Білого дому на користь Росії.

Раніше повідомлялося, що американський сенатор-демократ Річард Блюменталь, який разом із республіканцем Ліндсі Гремом виступив співавтором законопроєкту про жорсткі санкції проти Росії, різко розкритикував президента США Дональда Трампа після замороження обмежень. 

«Дональд Трамп знову підтверджує, що він на боці кровожерливого головоріза та тих, хто підтримує російську воєнну машину, і виступає проти більшості американців, їхніх представників в обох палатах Конгресу та наших європейських союзників», – написав Блюменталь.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп ухвалив рішення не застосовувати санкційні обмеження проти Росії, передбачені так званим законом Грема. Президент України Володимир Зеленський розкритикував цей крок, назвавши послаблення американського тиску на Москву «санкційним блекаутом». За його словами, відмова від посилення обмежень на тлі масштабних російських ударів по українській енергетиці лише заохочує Кремль продовжувати війну.

Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський США Україна війна

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