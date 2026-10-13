Старший матрос загинув на фронті у 22 роки. Згадаймо Максима Гриба

З перших днів вторгнення Максим Гриб разом із побратимами виконував складні бойові завдання на різних гарячих напрямках фронту

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Максима Гриба.

Старший матрос Максим Гриб, псевдо Капрал, загинув 6 липня 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Отримав смертельне осколкове поранення голови внаслідок ворожого обстрілу. 29 вересня воїну мало виповнитися 23 роки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на платформу пам'яті «Меморіал».

Максим народився в селі Красне Херсонської області. Закінчив місцеву школу. Пройшов строкову службу у лавах Національної гвардії України. Врешті вирішив пов’язати своє життя з армією та підписав контракт із Збройними силами України.

Під час повномасштабного російського вторгнення чоловік служив у 140-му окремому розвідувальному батальйоні Військово-морських сил ЗСУ. З перших днів вторгнення разом із побратимами виконував складні бойові завдання на різних гарячих напрямках фронту.

З перших днів вторгнення Максим Гриб разом із побратимами виконував складні бойові завдання на різних гарячих напрямках фронту фото: платформа пам'яті «Меморіал»

«Максимко – це найсвітліша і найпрекрасніша людина, яку я знала. Завжди всім допомагав: як і хлопцям на полі бою, так і в цивільному житті нікого не лишав у біді. Про нього ніхто не може сказати нічого поганого, бо Максим залишив тільки гарні спогади після себе. Дуже багато чого в своєму житті не встиг, але встиг стати вірним другом, хорошим братом і сином, люблячим чоловіком, бо хлопцем його назвати не повернеться язик», – розповіла наречена полеглого захисника Крістіна Стельмах.

Поховали морпіха в селі Сновичі на Львівщині.

У Максима залишилися батьки, троє братів, наречена, інші рідні, друзі та побратими.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.