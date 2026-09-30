МЗС Німеччини спрогнозувало переговори про закінчення війни в Україні

Вадефуль наголосив, що європейцям уже зараз слід визначити майбутній формат своїх відносин із РФ

Вадефуль закликав «не допустити, щоб США зберігали монополію на ведення переговорів» щодо припинення війни

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль вважає, що переговори щодо закінчення війни Росії проти України відбудуться незабаром. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DW.

«У нас немає жодних претензій до самої Росії чи до російського народу. Ми маємо серйозну проблему з нинішнім російським режимом, який розв'язав і веде цю незаконну агресивну війну», – заявив міністр. Тому, наголосив Вадефуль, «наразі і, ймовірно, у найближчому майбутньому європейська безпека має будуватися не разом із Росією, а проти Росії».

Вадефуль додав, що європейцям уже зараз слід визначити майбутній формат своїх відносин із РФ, а для цього потрібно сісти за стіл переговорів. І, за словами міністра, «зараз є ознаки того, що такі переговори незабаром можуть початися».

Міністр закликав «не допустити, щоб США зберігали монополію на ведення переговорів» щодо припинення війни РФ проти України. «Ми повинні брати в них участь. Адже війна йде на європейській території», – наголосив він.

При цьому міністр заявив, що будь-які домовленості щодо припинення війни мають передусім бути схваленими Україною.

Нагадаємо, Сполучені Штати працюють над проведенням чергової тристоронньої зустрічі з представниками України та Росії. Однією з головних тем може стати обмежене припинення вогню, яке передбачатиме взаємну відмову від ударів по енергетичній інфраструктурі.

До слова, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що останні переговори між високопосадовцями Німеччини та Росії продемонстрували повну відсутність зацікавленості Кремля у припиненні війни в Україні.